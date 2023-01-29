المغربي حمد الله يقود الاتحاد للفوز بلقب كأس السوبر السعودي

توج فريق الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين من دون رد اليوم الأحد في نهائي البطولة التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

ويدين الاتحاد بالفضل في الفوز باللقب لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل الهدفين وفاز بجائزة أفضل لاعب في النهائي، وكان الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وأكمل الفيحاء المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد لاعبه عبد الرحمن السفري، في حين أهدر عبد الرحمن العبود ضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وكان الاتحاد تأهل للنهائي بعد فوزه على النصر 3-1 في نصف النهائي من البطولة، في حين تأهل الفيحاء بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف.