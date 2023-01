شاهد.. مباراة يصورها اللاعبون والحكم باستخدام كاميرات محمولة تثير إعجاب الجماهير

شارك نادي سبارتا براغ التشيكي تجربة فريدة في عالم كرة القدم، من خلال كاميرا مثبتة على أجساد بعض لاعبيه وحكم اللقاء أثناء مباراة الفريق الودية ضد ضيفه نورنبرغ الألماني السبت الماضي، وحصدت التجربة ملايين المشاهدات وأثارت إعجاب الجماهير.

ونشر سبارتا براغ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقاطع مرئية تظهر أجواء المباراة من داخل أرضية الملعب "من منظور أفضل"، كما وصفها، تُدخل المشاهدين في الأجواء وكأنهم يشاركون في اللعبة.

واستخدم الفريق التشيكي تقنية الكاميرا المثبتة على الجسد لعرض المباراة بشكل مختلف وغير تقليدي، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات على لاعبه السلوفيني لوكاس هاراسلين الذي شارك في المباراة وحضر في معظم أرجاء الملعب، حاصدا قرابة 3 ملايين مشاهدة وحده.

🔴🎥 𝗔𝗖𝗦 𝗕𝗢𝗗𝗬𝗖𝗔𝗠 | Z lepšího pohledu jste gól na Letné ještě neviděli! 😍 #acsparta pic.twitter.com/sYMrqvho08 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 21, 2023

وصادف أن تمكن هارسلين من تسجيل أحد أهداف فريقه في المباراة، حيث أظهرت الكاميرا الهدف من زاوية اللاعب واحتفاله مع زملائه والجماهير بعد الهدف.

وشارك اللاعب السلوفيني بدوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، فيديو آخر له مع الكاميرا المثبتة على جسده ولحظة تسجيله الهدف.

واستعرض سبارتا براغ مقاطع أخرى من لاعب آخر، بالإضافة إلى كاميرا حكم المباراة التي ظهرت فيها الأهداف الأربعة بعين الحكم، في المواجهة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1.

ونشر النادي التشيكي، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ملخص المباراة بالكامل مع مختلف لقطات كاميرات الجسد التي شهدتها المباراة.

وتفاعل الجمهور الرياضي مع الفيديوهات، وأبدوا إعجابهم بالفكرة المختلفة في عرض المباريات بهذا الشكل، مطالبين بمزيد من هذه اللقطات في كرة القدم.

وكتب أحد المغردين "يجب أن نحصل على واحدة من هذه على كل لاعب كرة قدم محترف"، بينما قال آخر "نحن بحاجة إلى المزيد من هذا في كرة القدم".

🔴🎥 𝗔𝗖𝗦 𝗕𝗢𝗗𝗬𝗖𝗔𝗠 | Jak to na hřišti vypadalo při zahrávání přímého kopu Awera? Podívejte se na to pohledem Jakuba Jankta 👀👌 #acsparta 𝑯𝒊𝒈𝒉𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 📺 https://t.co/20VLhMrwyy pic.twitter.com/yQShBmXBkL — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 23, 2023

👀 POHLEDEM ROZHODČÍHO | ⚽️ 3:1! V samém závěru první půle nám vrátil dvoubrankový náskok Tomáš Wiesner. #acsparta pic.twitter.com/1jR3yzXMXg — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 25, 2023

👀 POHLEDEM ROZHODČÍHO | ⚽️ 1:0! Už ve čtvrté minutě otevřel gólový účet zápasu Tomáš Čvančara. #acsparta pic.twitter.com/WMjz0IRERw — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 25, 2023

⏱️ 8. MINUTA ⚽⚽ GOOOOL! Lukáš Haraslín dává svůj pátý gól v přípravě! #acsparta ACS 2-0 FCN pic.twitter.com/UpMQEfjInC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 21, 2023

We gotta get one of these on every single professional footballer https://t.co/rP6tPCpfOG — marker (@hitsquadbaby) January 27, 2023

We need more of this in football https://t.co/5AatcRklrW — Jacobs Sepp Basil (III) 🤙🏾 (@bjacobs14) January 27, 2023

Ever wondered what scoring at your country's national stadium looks like?

Lukas Haraslin's view as he scores for Sparta Praha v Nürnberg at the Letna Arena, home of the Czechia national team. https://t.co/v9bgwzCBNA — Paul Wheeler (@paulwradio) January 27, 2023

Love this! Will we see more of bodycams in football matches in 2023? https://t.co/YR0PjkZ0q8 — Forbidden Football Shirts 👕 (@ForbiddenShirts) January 27, 2023