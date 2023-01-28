رياضة

شاهد.. مباراة يصورها اللاعبون والحكم باستخدام كاميرات محمولة تثير إعجاب الجماهير

28/1/2023

شارك نادي سبارتا براغ التشيكي تجربة فريدة في عالم كرة القدم، من خلال كاميرا مثبتة على أجساد بعض لاعبيه وحكم اللقاء أثناء مباراة الفريق الودية ضد ضيفه نورنبرغ الألماني السبت الماضي، وحصدت التجربة ملايين المشاهدات وأثارت إعجاب الجماهير.

ونشر سبارتا براغ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقاطع مرئية تظهر أجواء المباراة من داخل أرضية الملعب "من منظور أفضل"، كما وصفها، تُدخل المشاهدين في الأجواء وكأنهم يشاركون في اللعبة.

واستخدم الفريق التشيكي تقنية الكاميرا المثبتة على الجسد لعرض المباراة بشكل مختلف وغير تقليدي، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات على لاعبه السلوفيني لوكاس هاراسلين الذي شارك في المباراة وحضر في معظم أرجاء الملعب، حاصدا قرابة 3 ملايين مشاهدة وحده.

وصادف أن تمكن هارسلين من تسجيل أحد أهداف فريقه في المباراة، حيث أظهرت الكاميرا الهدف من زاوية اللاعب واحتفاله مع زملائه والجماهير بعد الهدف.

وشارك اللاعب السلوفيني بدوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، فيديو آخر له مع الكاميرا المثبتة على جسده ولحظة تسجيله الهدف.

واستعرض سبارتا براغ مقاطع أخرى من لاعب آخر، بالإضافة إلى كاميرا حكم المباراة التي ظهرت فيها الأهداف الأربعة بعين الحكم، في المواجهة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1.

ونشر النادي التشيكي، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ملخص المباراة بالكامل مع مختلف لقطات كاميرات الجسد التي شهدتها المباراة.

وتفاعل الجمهور الرياضي مع الفيديوهات، وأبدوا إعجابهم بالفكرة المختلفة في عرض المباريات بهذا الشكل، مطالبين بمزيد من هذه اللقطات في كرة القدم.

وكتب أحد المغردين "يجب أن نحصل على واحدة من هذه على كل لاعب كرة قدم محترف"، بينما قال آخر "نحن بحاجة إلى المزيد من هذا في كرة القدم".

 

المصدر : وكالة سند