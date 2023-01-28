غرامات مالية وإيقاف لاعبين.. الفيفا يعاقب أوروغواي بسبب سوء السلوك بمونديال قطر

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، معاقبة الاتحاد الأوروغوياني للعبة وأربعة من لاعبي المنتخب، من بينهم إدينسون كافاني، بسبب أحداث مباراته ضد غانا (2-0) في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت اللجنة، في بيان لها، "بعد تحليل شامل لمختلف الوقائع في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في فيفا، خلصت لجنة الانضباط إلى أن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي الصادر عن مشجعي منتخبه الوطني، وكذلك عما صدر عن لاعبي منتخب بلاده من سوء سلوك وتصرف عدواني وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف".

وأضافت: "سيتعين على اتحاد أوروغواي احترام إغلاق جزئي لمدرجات ملعب المباراة المقبلة لمنتخب بلاده على أرضه بإشراف فيفا (المدرجات التي تقع خلف المرميين)، ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف فرنك سويسري (50 ألف يورو)".

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة "اللاعبِين خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييغو غودين، لما صدر منهم من تصرفات و/أو سوء سلوك".

وأوقفت اللجنة كلا من خيمينيز وموسليرا 4 مباريات مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فيما أوقفت كلا من كافاني وغودين مباراة واحدة مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

واحتج لاعبو أوروغواي كثيرا على حكم المباراة الألماني دانيال سيبيرت لعدم احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 57 إثر عرقلة داروين نونييس داخل المنطقة حيث راجع حكم الفيديو المساعد (VAR) دون أن يغير رأيه.

كانت وقتها أوروغواي متقدمة على غانا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وكانت بحاجة إلى هدف لتخطي دور المجموعات.

وحاصر لاعبو أوروغواي الحكم في نهاية المباراة وأهانوه في تصرف عدواني وفقًا لما ورد في الصور التلفزيونية. وضرب كافاني بعنف الشاشة المخصصة لحكم الساحة لمشاهدة صور الفيديو في الملعب.