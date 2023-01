يتصدره ميسي ويضم 4 نجوم عرب.. صحيفة بريطانية تصدر تصنيفا لأفضل 100 لاعب عام 2022

نشرت صحيفة "غارديان" (theguardian) البريطانية قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2022، وتصدرها الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم سان جيرمان الفرنسي.

وقاد ميسي أواخر العام المنصرم منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخ "التانغو". وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في قطر بعدما ساهم بدور كبير في هذا التتويج.

The 100 best male footballers in the world for 2022.

Revealing the 206-strong panel's full 💯 https://t.co/en1edxnCgJ pic.twitter.com/Q10ELtLFx5

— Guardian sport (@guardian_sport) January 27, 2023