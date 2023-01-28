مرسيليا الفرنسي يدعم صفوفه بالنجم المغربي أوناحي

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي اليوم السبت تعاقده مع النجم المغربي الدولي عز الدين أوناحي، الذي تألق مع "أسود الأطلس" في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وظفر مرسيليا بصفقة ضم أوناحي الذي ساهم في بلوغ المنتخب المغربي المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد معركة شرسة مع عدة أندية أوروبية رغبت في ضمه.

وساهم أوناحي البالغ عمره 22 عاما في قيادة منتخب بلاده لأن يصبح أول منتخب أفريقي يصل للمربع الذهبي في كأس العالم، بعد الإطاحة بإسبانيا والبرتغال قبل الخسارة على يد فرنسا.

ويرحل أوناحي عن أنجيه لينضم إلى مرسيليا في صفقة قدرت قيمتها بنحو 10 ملايين يورو (10 ملايين و900 ألف دولار)، بعد إبداء نابولي الإيطالي وليستر سيتي وليدز يونايتد الإنجليزيين اهتماما بضمه.

https://mobile.twitter.com/Ligue1_Arab/status/1619322006641512448

وأوضح مرسيليا صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي في بيان موجز "أولمبيك مرسيليا يعلن عن توصله لاتفاق مبدئي مع أنجيه للتعاقد بشكل نهائي مع عز الدين أوناحي".

https://mobile.twitter.com/OM_English/status/1619361337993469954

وشارك أوناحي في 15 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد أن شارك بشكل أساسي في الموسم الماضي عقب انتقاله لأنجيه قادما من "يو إس أفرانش".

وبعد قدوم أوناحي إلى مرسيليا فإن ماتيو قندوزي قد يرحل عن مرسيليا، حيث يحظى اللاعب الفرنسي باهتمام أستون فيلا وويستهام يونايتد الإنجليزيين.

https://mobile.twitter.com/khalidalfadli/status/1619043605540397056