مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويبلغ الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ مانشستر سيتي الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) من المسابقة.

وسجل المدافع الهولندي ناثان آكي هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 64.

بدأت المباراة بأداء حذر من جانب الفريقين، حيث لم يتحرك المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي ونجم مانشستر سيتي كثيرا، وكان دفاع أرسنال حذرا في المواقف الهجومية لفريق المدرب بيب غوارديولا.

واعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، على اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد الذي شارك أساسيا للمرة الأولى مع الفريق بعد انضمامه إلى الفريق اللندني قادما من برايتون، وسبق له أن شارك بديلا مع الفريق في مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة ببطولة الدوري.

الرحلة مستمرة 🔥

أبطال إنجلترا إلى الدور الخامس 👊💙#السيتي pic.twitter.com/tljUyAMGAX — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 27, 2023

وبعد مرور 20 دقيقة، استحوذ سيتي على اللعب وأصبح أكثر خطورة، وسدد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى حارس أرسنال مات تيرنر.

ورد أرسنال بمحاولة خطيرة في الدقيقة 32 عن طريق مهاجمه إدوارد نكيتياه، الذي تلقى كرة عرضية من تروسارد، ليسددها إلى جانب القائم الأيمن لمرمى أورتيغا حارس مانشستر سيتي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، فيما التزم أرسنال بالحذر الدفاعي في منطقة جزائه.

وفي الدقيقة 64، سجل مانشستر سيتي هدف المباراة الوحيد عن طريق ناثان آكي، الذي استغل كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى أرسنال من تسديدة زميله إلكاي غوندوغان، ليتلقى تمريرة من جاك غريليش داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تيرنر.

وبعد هدف آكي، اندفع أرسنال محاولا تسجيل هدف التعادل في شباك مضيفه، لكن دفاع سيتي وحارسه أورتيغا حالا دون ذلك.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني، محاولات عديدة من أرسنال، خاصة البديل غابرييل مارتينلي، الذي كان قريبا من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 87، لكن الحارس أورتيغا تألق وأبعد الخطر عن مرمى فريقه لينجح فريق المدرب غوارديولا في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.