تنقل بين 6 دول في 4 قارات.. أكبر لاعب بالعالم ينضم لفريق جديد

يخضع المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، للفحوص الطبية تمهيدا للانتقال لنادي أوليفيرنسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من نادي يوكوهاما.

وذكرت صحيفة "أوجوغو" (ojogo) البرتغالية، أن ميورا وصل بالفعل إلى البرتغال، وسيتم الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي لنادي أوليفيرنسي اليوم السبت في عقد سيمتد حتى نهاية هذا الموسم 2022-2023، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

VOCÊ SABIA? O meia-atacante Kazuyoshi Miura, conhecido por ser o jogador mais velho em atividade, já jogou contra a Inter! Na época ele atuava pelo Santos e entrou em campo na vitória do peixão por 3X2 sobre a Inter no Paulistão de 90 📸: UOL e SPORTBible #Santos #Paulistao pic.twitter.com/uJrofR1mFx

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 55 عاما والملقب باسم كازو، اختار القميص رقم 11، وسيبدأ على الفور مشواره مع الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في البرتغال.

ودافع ميورا خلال النصف الأول من هذا الموسم عن ألوان فريق سوزوكا الياباني، إذ لعب في صفوفه معارا أيضا من فريقه يوكوهاما.

وستكون تجربة المهاجم الشهير الثالثة في أوروبا بعدما لعب سابقا في صفوف جنوى الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، وقبل ذلك احترف في البرازيل مع عدة أندية أبرزها سانتوس وبالميراس، وفي أستراليا مع فريق سيدني، بالإضافة للعبه في بلده اليابان، أي أنه تنقل بين 6 دول في 4 قارات مختلفة.

55-year-old Kazuyoshi Miura made his debut for Suzuka Point Getters in the Japanese fourth tier on Sunday, attracting a sell-out crowd.

He’s playing in his 37th season 🤯 pic.twitter.com/0auVicfw6X

