برشلونة يفوز على جيرونا ويتوج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني

احتفل بيدري بمباراته رقم 100 مع برشلونة عندما شارك كبديل ليهز الشباك ويمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه جيرونا بالجولة رقم 19 اليوم السبت، ويقود الفريق الكتالوني للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك هذا اللاعب كبديل اضطراري للنجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خرج متأثرا بالإصابة في عضلات الساق اليسرى مبكرا بالدقيقة 26 من الشوط الأول.

ديمبيلي طلب التغيير لأنه شعر بآلام في عضلة الفخذ الأيسر ! هل عادت لعنة الإصابات لتضرب الفرنسي من جديد؟🤔#برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/3LZN3Wo15t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2023

وسجل بيدري، البالغ عمره 20 عاما، هدف الفوز في الدقيقة 61 عندما تابع تمريرة جوردي ألبا العرضية الأرضية التي مرت من الجميع بعد أن فشل حارس جيرونا في الإمساك بها.

وألغى الحكم هدفا لجيرونا بواسطة أرناو مارتينيز في الدقيقة 65، كما أهدر زميله إيفان مارتن فرصة إدراك التعادل عندما وضع الكرة من مدى قريب خارج المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

وحافظ "البرسا" على الصدارة برصيد 47 نقطة متقدما بـ 6 نقاط على غريمه ريال مدريد والذي يستضيف ريال سوسيداد ثالث الترتيب غدا.

ولعب برشلونة المباراة بقميصه الرابع الجديد باللون الأصفر، الذي أعلن عنه قبل المباراة، وقال النادي إن تصميمه مستوحى من جذوره وأصوله الكتالونية.

قادش يهزم مايوركا

وفي مباراة ثانية، فاز قادش على ريال مايوركا 2-صفر.

وسجل هدفي المباراة ثيو بونجوندا في الدقيقة العاشرة، وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ورفع قادش رصيده إلى 19 نقطة بالمركز 15، وتوقف رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز العاشر.