البطل ينال مليوني دولار.. الكاف يعلن زيادة مكافآت بطولة أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن زيادة بنسبة 60% في قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة الأمم للاعبين المحليين المقامة حاليا بالجزائر، والتي تُلعب مباراتها النهائية في 4 فبراير/شباط المقبل على ملعب نيلسون مانديلا.

وقال رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للكاف -اليوم الجمعة- إن هذا القرار يتماشى مع إستراتيجية زيادة القيمة التجارية للمسابقات الأفريقية.

▶️ #موتسيبي: الطبعة السابعة لـ #شان2022 هي الأفضل في تاريخ المسابقة pic.twitter.com/ZUCqbc8ksj — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) January 25, 2023

وأضاف موتسيبي "سيحصل الفائز بالنسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية للمحليين على مليوني دولار أميركي بزيادة 60% عن المبلغ الذي حصل عليه الفائز في النسخة الماضية (مليون و250 ألف دولار)".

وأوضح أنه "تمت زيادة إجمالي أموال الجوائز المخصصة للبطولة إلى 7 ملايين و900 ألف دولار مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت قيمة الجوائز 5 ملايين و450 ألفا بحيث سيحصل الوصيف على 800 ألف بينما نصيب صاحبي المركزين الثالث والرابع نصف مليون لكل منهما".

وتابع رئيس الكاف "ستحصل الأطراف الأربعة التي تفشل في التقدم بعد دور الثمانية على 400 ألف دولار لكل منها بينما سيحصل كل من البلدين اللذين يحتلان المركز الثاني بالمجموعات المكونة من 3 فرق على 300 ألف لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث بمجموعات من 4 فرق".

مباريات دور الثمانية

وتبدأ مباريات دور الثمانية للبطولة اليوم، إذ يلتقي منتخب الجزائر مع ساحل العاج، حيث يأمل صاحب الأرض في مواصلة مشواره والتأهل لقبل نهائي المسابقة.

وستلعب الجزائر، متصدرة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بين جماهيرها على ملعب نيلسون مانديلا ضد ساحل العاج التي جمعت 4 نقاط فقط لتتأهل بعدما احتلت المركز الثاني بالمجموعة الثانية، أملا في تكرار إنجازها والوصول للمربع الذهبي كما حدث عام 2011.

وقال مدرب الجزائر مجيد بوقرة عن المواجهة "ستكون معركة بين الفريقين. كل المنتخبات بدأت جيدا في البطولة، بالنسبة لنا طوينا صفحة دور المجموعات والمواجهة ستكون مصيرية".

Excitement through the roof 🤩 The #TotalEnergiesCHAN2022 knockout stages start today 🔥 pic.twitter.com/9EXF4ahdjj — MARHABA (@CAF_Online) January 27, 2023

وأضاف بوقرة "هدفنا هو الذهاب بعيدا وإسعاد الجمهور الجزائري الذي اشترى تذاكر المباراة في وقت قياسي".

وكشف المدرب أن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز وأن يتأهل الفريق لقبل النهائي، مؤكدا الحاجة "للنتيجة قبل الأداء".

وتجمع المباراة الثانية بين موريتانيا والسنغال، حيث صعد الأول متصدرا للمجموعة الرابعة المكونة من 3 منتخبات، بفوز وتعادل. في حين تصدر "أسود التيرانغا" المجموعة الثانية بفوزين وخسارة.