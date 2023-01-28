اعترف بمعاناته مع ليفربول.. كلوب يكشف سر تراجع محمد صلاح

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن معاناة مهاجمه محمد صلاح أمام المرمى ترجع لعدم امتلاك الفريق 3 مهاجمين "منسجمين جيدا" أرعبوا دفاعات المنافسين في الماضي.

ورغم أن المهاجم المصري سجل 17 هدفا في المسابقات كافة مع نهاية نصف هذا الموسم، فإنه سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث كان متوسط أهدافه نحو 24 هدفا في الموسم خلال وجوده مع ليفربول.

وتوّج صلاح بلقب الهداف 3 مرات، لكنه ابتعد عن أفضل مستوياته بعد رحيل شريكه في الهجوم ساديو ماني الصيف الماضي وإصابة روبرتو فيرمينو وديوغو جوتا ولويس دياز.

وقال كلوب "بالطبع صلاح يعاني. لقد كانت هناك آلية جيدة في الهجوم، وكان كل شيء واضحا في ما كنا نفعله. الجميع يعاني من ذلك وهذا واضح".

وأضاف "إنها لعبة هجومية محددة تتطلب كثيرا من العمل والمعلومات، وليست دائما معلومات واضحة. تصنع شعورا بشأن كثير من هذه الأشياء، حول مكان زميلك وكيف تمرر له الكرة من دون أن تنظر".

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في نهاية الموسم الماضي بينما لم يلعب جوتا وفيرمينو ودياز منذ كأس العالم العام الماضي في قطر، وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.

وعزز ليفربول هجومه بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو خلال فترة الانتقالات لكنه لا يزال يتأقلم مع الفريق، بينما لم يكن أداء داروين نونيز ثابتا، حيث سجل هدفا واحدا فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ استئناف الموسم الشهر الماضي.

وأردف كلوب "في غضون أسبوعين أو ثلاثة، سيتاح خياران آخران ويمكننا أن نمزج بين المهاجمين. عندما يلعب داروين يتقدم أكثر ثم يرجع إلى الخلف".

واختتم المدرب الألماني "لم نلعب مطلقا بمهاجم صريح من قبل، حتى عندما لعب ساديو في هذا المركز كان يرجع (للخلف) في لحظات. هذه ليست طريقة داروين فهو يريد أن يتسلم الكرة عند قدميه".