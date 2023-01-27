شاهد.. ريال مدريد يهزم أتلتيكو بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا
أكمل ريال مدريد عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رودريغو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79.
د19' الهدف الأول لـ #اتلتيكو_مدريد عن طريق موراتا
ريال مدريد 0 × 1 اتلتيكو مدريد#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/BXGYyY9qZ4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
د79' هدف التعادل لـ #ريال_مدريد عن طريق رودريجو
ريال مدريد 1 × 1 اتلتيكو مدريد#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/iUK1wGlfPd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول.
د104' الهدف الثاني لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما
ريال مدريد 2 × 1 اتلتيكو مدريد#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/VsaRaHzAWC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.
د121' الهدف الثالث لـ #ريال_مدريد عن طريق فينسيوس
ريال مدريد 3 × 1 اتلتيكو مدريد#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/6jgkl0IEYw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
وكان أتلتيكو مدريد قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 بالشوط الإضافي الأول، وذلك بعد تدخل قوي على إدوارد كامفينغا لاعب ريال مدريد.
واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة بوجود فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا، وتقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.
الهدف الثالث لـ #بيلباو عن طريق ميكيل فيسكا
فالنسيا 1 ×3 أتليتك بيلباو
#فالنسيا_أتليتك_بيلباو
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/MeuPe4Vu3r
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023