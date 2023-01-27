شاهد.. ريال مدريد يهزم أتلتيكو بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا

أكمل ريال مدريد عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رودريغو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول.

د104' الهدف الثاني لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما ريال مدريد 2 × 1 اتلتيكو مدريد#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/VsaRaHzAWC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 بالشوط الإضافي الأول، وذلك بعد تدخل قوي على إدوارد كامفينغا لاعب ريال مدريد.

واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة بوجود فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا، وتقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.