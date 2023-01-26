هل حابى الحكم برشلونة في ربع نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد؟

في الدقيقة الـ39 من مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، اتخذ الحكم قرارا شكّل منعطفا حاسما في المباراة.

وشهر الحكم غيل مونزانو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بريس مينديز لاعب الفريق الباسكي الذي أكمل أكثر من نصف المباراة بـ10 لاعبين.

وعن هذا القرار يقول الحكم الدولي السابق الإسباني بيريز بوريل وخبير التحكيم في إذاعة "ماركا" الإسبانية إن "الخطأ كان واضحا وإن قرار الحكم سليم، فلاعب سوسيداد هو الذي دهس وضرب كاحل بوسكيتس (سيرجيو) قائد برشلونة، وكانت اللعبة خطيرة ولهذا الحكم طرد اللاعب مباشرة بعد استشارة حكم تقنية الفيديو (فار)".

BRAIS MENDEZ IS SENT OFF 🔴 pic.twitter.com/WN7WtxrNJw — ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2023

وكان برشلونة تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك عقب فوزه على ضيفه سوسيداد بهدف نظيف.

وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 52.

واستفاد برشلونة من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني، وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد بعدما توغل إلى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى، وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة في الدقيقة 52.

وأحكم النادي الكتالوني -حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (31) وآخرها عام 2021- سيطرته على المباراة من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

سيييييير سيييييير سيييييير 🏍️💨 pic.twitter.com/bD9HLKCquG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 25, 2023

وأنقذ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن برشلونة من اللجوء إلى التمديد، بعد أن قام بتصد هائل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسديدة البديل جون أندر أولاساغاتي.

ولم يرتق سوسيداد الذي افتقد إلى صانع الألعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للإصابة، إلى ذلك المستوى الذي مكّنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم وتحقيق سلسلة من 7 انتصارات تواليًا في كل المسابقات.

ويلتقي الليلة ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بينما يلعب فالنسيا مع أتلتيك بيلباو.

وبقي برشلونة على الطريق الصحيح نحو ثاني ألقابه في عهد تشافي، بعدما ظفر أخيرا بكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من هذا الشهر.