هل حابى الحكم برشلونة في ربع نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد؟

في الدقيقة الـ39 من مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، اتخذ الحكم قرارا شكّل منعطفا حاسما في المباراة.

وشهر الحكم غيل مونزانو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بريس مينديز لاعب الفريق الباسكي الذي أكمل أكثر من نصف المباراة بـ10 لاعبين.

وعن هذا القرار يقول الحكم الدولي السابق الإسباني بيريز بوريل وخبير التحكيم في إذاعة "ماركا" الإسبانية إن "الخطأ كان واضحا وإن قرار الحكم سليم، فلاعب سوسيداد هو الذي دهس وضرب كاحل بوسكيتس (سيرجيو) قائد برشلونة، وكانت اللعبة خطيرة ولهذا الحكم طرد اللاعب مباشرة بعد استشارة حكم تقنية الفيديو (فار)".

BRAIS MENDEZ IS SENT OFF 🔴 pic.twitter.com/WN7WtxrNJw

— ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2023