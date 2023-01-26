"مدريد تكره ريال".. جماهير أتلتيكو تعلق دمية تمثل فينيسيوس على جسر أمام ملعب تدريب ريال مدريد

قال متحدث باسم فينيسيوس جونيور إن مهاجم ريال مدريد يتوقع أن تنزل السلطات الإسبانية العقاب بمرتكبي جرائم الكراهية، بعد تعليق دمية ترتدي القميص رقم 20 على جسر أمام مركز تدريب النادي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقالت الشرطة إن جماهير علقت الدمية التي ترتدي قميص فينيسيوس بجوار لوحة تحمل لوني أتلتيكو الأبيض والأحمر وكتبت عليها "مدريد تكره ريال" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين في دور الثمانية بالكأس.

وأبلغ متحدث باسم اللاعب (22 عاما) رويترز بأن "فينيسيوس جونيور على دراية بالوضع، لكن تركيزه منصب بشكل كامل على مباراة الليلة".

وأضاف "سيناقش الموضوع غدا مع النادي وفريقه القانوني، لكن موقفه لا يزال كما هو، ويتوقع عقابا من السلطات (ضد مرتكبي الفعلة)، لا بيانات رسمية".

وأبلغت الشرطة رويترز أنها لم تتلق أي بلاغ، لكنها فتحت تحقيقا في ما قد يكون جريمة كراهية بعدما أزالت اللوحة والدمية في وقت سابق اليوم.

ودان ناديا ريال وأتلتيكو مدريد ورابطة دوري الدرجة الأولى والاتحاد الإسباني لكرة القدم الواقعة في بيانات رسمية منفصلة.

وسبق أن تعرض اللاعب لإهانات عنصرية من الجماهير في 3 مناسبات على الأقل: في ملعب كامب نو أمام برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأمام أتلتيكو في سبتمبر/أيلول 2022، وفي بلد الوليد أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهم اللاعب رابطة الدوري بعدم تحريك ساكن إزاء المشجعين العنصريين في المدرجات، بعدما أظهرت مقاطع مصورة جماهير تردد عبارات مسيئة، وتلقي متعلقات باتجاهه في مواجهة بلد الوليد.