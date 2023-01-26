تعديل على نظام دوري أمم أوروبا بعد 2024

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في نيون بسويسرا، أمس الأربعاء، إنه ستتم توسعة بطولة دوري الأمم الأوروبية ليضاف لها مرحلة لخروج المغلوب عقب عام 2024.

ويلعب دور خروج المغلوب في مارس/آذار، وسيكون حلقة الوصل بين دور المجموعات الذي سينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني والنهائيات التي تلعب في يونيو/حزيران.

ويشارك متصدر ووصيف كل مجموعة بالدرجة الأولى في مباريات دور الثمانية التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب ويتأهل الفائز لقبل النهائي.

وسيلعب صاحب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الأولى مع وصيف مجموعات الدرجة الثانية، مثلما سيلعب أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الثانية مع كل وصيف مجموعة في الدرجة الثالثة مباراتين بنظام الذهاب والعودة خاصة بالصعود والهبوط بين الدرجات.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا "من خلال تقديم مرحلة خروج مغلوب جديدة، ستحصل الفرق على فرص أكثر للتأهل مع الإبقاء على نفس عدد المباريات الدولية".

وضمن التغييرات الأخرى ستكون التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أوروبا وكأس العالم أكثر ارتباطا، وستوزع الفرق على 12 مجموعة مع وجود 4 أو 5 فرق في كل مجموعة.

وأضاف تشيفرين "تم التعامل مع القدرة على التنبؤ (بالنتائج) في التصفيات الأوروبية بشكل جديد يمنح جميع الفرق فرصا متساوية للتأهل للبطولات الكبرى".

وقال يويفا، في بيان، إن الشكل الجديد المعتمد لهذه المسابقات سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2024.

ومُنعت روسيا التي أرسلت مسؤولين من اتحادها المحلي لكرة القدم إلى سويسرا للقاء مسؤولين من اليويفا قبل يوم من اجتماع اللجنة التنفيذية، من المشاركة في المسابقات التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الحرب على أوكرانيا العام الماضي.

وقرر اليويفا أن روسيا التي استضافات كأس العالم للرجال عام 2018، لن تشارك في تصفيات بطولة أوروبا عام 2024 والتي ستبدأ في مارس/آذار.

ونقلت مباراة كأس السوبر الأوروبي عام 2023 من قازان في روسيا إلى أثينا باليونان.