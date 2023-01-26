فضيحة إيطالية جديدة.. التحقيق في بيع ميلان مقابل 1.2 مليار يورو

قال مصدر قضائي اليوم الخميس إن ممثلي الادعاء في ميلانو يحققون في بيع نادي ميلان العام الماضي مقابل 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لصندوق الاستثمار الأميركي الخاص "رد بيرد كابيتال" من صندوق "إليوت" الأميركي أيضا.

وأضاف المصدر -مؤكدا تقارير صحفية إيطالية- أن شرطة الضرائب الإيطالية تسعى للحصول على وثائق من محاسبين ومستشارين منخرطين في الصفقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص أو شركة بعينها قيد التحقيق.

وتابع المصدر أن التحقيق -الذي يتمحور حول مزاعم اختلاس- بدأ بعدما تقدمت "بلو سكاي فايننشال بارتنرز" -التي تمتلك حصة غير مباشرة نسبتها 4% من أسهم النادي- بشكوى.

وكانت "بلو سكاي" اتهمت "إليوت" بانتهاك حقوقها عبر إجراء مباحثات "خلف الأبواب المغلقة" لحسم صفقة بيع النادي (بطل أوروبا 7 مرات)، وتقدمت بدعوى ضد الاتفاق أمام القضاء في لوكسمبورغ والولايات المتحدة.

ورأى صندوق "إليوت" -الذي استحوذ على النادي عام 2018- أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها "بلو سكاي" بلا أساس.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من "رد بيرد" و"إليوت" اليوم الخميس، ولم ترد "بلو سكاي" على طلب للتعليق.