شاهد.. الاتحاد يهزم النصر بقيادة رونالدو والفيحاء يطيح بالهلال من نصف نهائي كأس السوبر السعودية

فاز الفيحاء 1-صفر على الهلال في الدور قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم -الخميس- ليجدد تفوقه بعدما انتصر عليه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وسيلعب الفائز في النهائي يوم 29 يناير/كانون الثاني أمام الاتحاد الذي فاز 3-1 على النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخسر الهلال فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر بعدما حققه العام الماضي عقب تفوقه على الفيصلي بركلات الترجيح.

وفاز الاتحاد على النصر بهدفي رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول، وهدف مهند الشنقيطي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان أندرسون تاليسكا أشعل الأجواء قبل 22 دقيقة من النهاية بتقليص الفارق للنصر.

وافتتح رومارينيو التسجيل للاتحاد، في الدقيقة 15، بعد أن تلقى كرة عرضية من عبد الرحمن العبود من جهة اليسار قابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء فسكنت منتصف المرمى.

وظهرت خطورة رونالدو في عدة مناسبات بالشوط الأول، كان أخطرها ضربة رأس في الدقيقة 42 بعد عرضية من جهة اليمين أبعدها الحارس مارسيلو جروهي بشكل رائع لترتد بهجمة في الاتجاه المعاكس، أنهاها المغربي حمد الله برأسه في شباك النصر ليضاعف الغلة للاتحاد.

🧤 تصدي تاريخي من غروهي يقود حمدالله لإضافة الهدف الثاني⚽️#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/bq0RmC5TdD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

ولعب البرازيلي رومارينيو الكرة من جهة اليمين قابلها حمد الله برأسه لتسكن أقصى يسار المرمى.

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 68 بعد أن سدد تاليسكا الكرة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وكان النصر شن محاولة -عن طريق تاليسكا- بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني لكنه سقط في منطقة الجزاء بكرة مشتركة مع زكريا هوساي، لكن حكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وعاد تاليسكا في الدقيقة 52 ليقابل كرة برأسه من يمين منطقة الجزاء أبعدها أحمد حجازي عن مناطق الخطورة.

وسدد رونالدو ركلة حرة في الدقيقة 66 علت العارضة.

وفي الدقيقة 72، لاحت ركلة حرة لصالح النصر قرب منطقة جزاء الاتحاد نفذها تاليسكا بتسديدة من مرة واحدة مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد الشنقيطي لاعب الاتحاد كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 84، أمسك بها الحارس على مرتين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أطلق الشنقيطي رصاصة الرحمة على النصر من هجمة مرتدة للاتحاد، وصلت إلى الشنقيطي المنفرد يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت الشباك.

الفيحاء يطيح بالهلال

وفي وقت سابق، تقدم الفيحاء في الدقيقة 21 عن طريق باولينيو الذي تلقى تمريرة رائعة من فيكتور رويث، لينفرد بمرمى محمد المعيوف ويضع الكرة في الشباك بنجاح.

وكاد الهلال أن يتعادل سريعا بعدما حصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء بعد عرقلته من ريكاردو، لكن فلاديمير ستويكوفيتش منع سالم الدوسري من تسجيلها وأبعد الكرة.

وسجل ريكاردو هدفا بعدما حول عرضية رويث برأسه في مرمى الهلال في الدقيقة 56، لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وتلقى الهلال خسارته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية، بعدما خسر من التعاون في دوري المحترفين.

وتأتي الخسارة قبل سفر الهلال للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية حيث سيلعب ضد الوداد بالدور الثاني للمسابقة، التي حقق فيها المركز الرابع بالنسخة الماضية.