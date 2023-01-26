أسماء مفاجئة في قائمة العشرة الأوائل.. أسرع اللاعبين بالعالم

نشر موقع "سبيدس دي" (speedsd) قائمة بأسرع اللاعبين هذا الموسم، وكان لافتا أن صاحب الصدارة هو لاعب مغمور وليس من نجوم الصف الأول.

وكشف هذا الموقع المتخصص في سرعة اللاعبين عن قائمة أسرع 10 لاعبين هذا الموسم، وتصدر هذه القائمة الهولندي سفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد، والذي قاربت سرعته 40 كيلومترا في الساعة.