"مونديال قطر يهدف للتقريب بين شعوب العالم".. سؤال بامتحان الشهادة الإعدادية في مصر

انتشرت على مواقع التواصل صورة "لافتة" من ورقة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة في مصر.

إذ تضمن سؤال التعبير في الامتحان كتابة موضوع عن مونديال قطر ومؤتمر المناخ، وجاء نص السؤال "مونديال قطر ومؤتمر المناخ رسالتان تهدفان إلى التقريب بين شعوب دول العالم. اكتب فى ذلك موضحا الآثار التى تترتب على انعقادهما".

عن "#مونديال_قطر ومؤتمر المناخ".. سؤال التعبير في امتحان #اللغة_العربية للشهادة الإعدادية في الجيزة pic.twitter.com/xGWawtlt9m — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 21, 2023

وعن سؤال مونديال قطر 2022 ومؤتمر المناخ الذي نظمته مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقل موقع "القاهرة 24" المصري عن مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، قوله إن هذا الأمر يأتي في إطار منظومة تطوير التعليم في البلاد.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، أُسدل الستار على مونديال قطر بنهائي تاريخي وغير مسبوق بين الأرجنتين وفرنسا، انتهى بفوز منتخب "التانغو" على "الديوك" بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.