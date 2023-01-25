شاهد- الغريمان اللدودان في كرة القدم.. حتى الرئيس البرازيلي تمنى فوز ميسي بالمونديال القطري

يبدو أن هناك رغبات متعددة بأن يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب مونديال قطر، ولكن المفاجأة أنها كانت أيضا أمنية رئيس البرازيل التي تعد الغريم اللدود الكروي للأرجنتين.

غير أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ومن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ذهب أكثر من ذلك مؤكدا أنه شجع منتخب الأرجنتين في "مونديال قطر 2022" دعماً لميسي.

وقال دا سيلفا في تصريح مشترك مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز "أنهت الأرجنتين 2022 في وضعية مميزة، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، وإنما أيضاً في كرة القدم. شجعت لأول مرة المنتخب الأرجنتيني كي يصبح ميسي بطلاً للعالم".

لولا دا سيلفا (رئيس البرازيل) : انهت الأرجنتين 2022 في وضع متميز، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، ولكن أيضا في كرة القدم، شجعت لأول مرة الأرجنتين لتتوج بكأس العالم، لأنني أعتقد لا يمكن أن ينهي ميسي مسيرته قبل أن يكون بطل العالم، حسنا، حان دور البرازيل الآن.pic.twitter.com/edTzEH3z2t — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) January 24, 2023

واجتمع الرئيسان في مقر الحكومة الأرجنتينية "كاسا روسادا" بمناسبة أول رحلة دولية لدا سيلفا بعد أن دشن ثالث ولاية له كرئيس للبرازيل الأول من الشهر الجاري.

وأكد دا سيلفا أنه شجع الأرجنتين في "كأس العالم قطر 2022" لأنه لم يرد أن ينهي ميسي مسيرته "من دون أن يتوج بالمونديال".

وأضاف "حدث هذا الأمر وانتهينا. الآن حان دور البرازيل".

وتوجت الأرجنتين بهذه الكأس للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامَي 1978 و1986، بفوزها في النهائي على منتخب فرنسا حامل لقب مونديال روسيا 2018.