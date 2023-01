أنشيلوتي يكشف سر جلوس كروس ومودريتش مع بدلاء ريال مدريد وحقيقة ترشيحه لتدريب البرازيل

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، ثنائي النادي الملكي، يتفهمان الحاجة لتجديد خط وسط الفريق، بعدما جلسا على مقاعد البدلاء في بداية مباراة أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي.

ونزل مودريتش وكروس إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بفوز الريال 2-صفر على مضيفه الباسكي يوم الأحد الماضي، في الدوري الإسباني، حيث شهد اللقاء تسجيل لاعب الوسط الألماني المخضرم الهدف الثاني بقذيفة بعيدة المدى، ليؤمن حصول الفريق على النقاط الثلاث.

وحضر مودريتش في القائمة الأساسية للريال في 17 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ليصبح خلف إدواردو كامافينغا (27 مباراة) وفيديريكو فالفيردي (24 مباراة) وتوني كروس (21 مباراة) وأوريلين تشواميني (18 مباراة).

وفي حديثه قبل المباراة المرتقبة للريال أمام ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا غدا الخميس، قال أنشيلوتي إن اللاعبين المخضرمين في فريقه يتفهمون طبيعة الفترة الانتقالية التي يمر بها الفريق حاليا.

🎥🔴 LIVE: Our final training session ahead of the #CopaDelRey clash 🆚 @atletienglish! https://t.co/TYHVIvHM9V

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 25, 2023