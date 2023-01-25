أنشيلوتي يكشف سر جلوس كروس ومودريتش مع بدلاء ريال مدريد وحقيقة ترشيحه لتدريب البرازيل

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، ثنائي النادي الملكي، يتفهمان الحاجة لتجديد خط وسط الفريق، بعدما جلسا على مقاعد البدلاء في بداية مباراة أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي.

ونزل مودريتش وكروس إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بفوز الريال 2-صفر على مضيفه الباسكي يوم الأحد الماضي، في الدوري الإسباني، حيث شهد اللقاء تسجيل لاعب الوسط الألماني المخضرم الهدف الثاني بقذيفة بعيدة المدى، ليؤمن حصول الفريق على النقاط الثلاث.

وحضر مودريتش في القائمة الأساسية للريال في 17 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ليصبح خلف إدواردو كامافينغا (27 مباراة) وفيديريكو فالفيردي (24 مباراة) وتوني كروس (21 مباراة) وأوريلين تشواميني (18 مباراة).

وفي حديثه قبل المباراة المرتقبة للريال أمام ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا غدا الخميس، قال أنشيلوتي إن اللاعبين المخضرمين في فريقه يتفهمون طبيعة الفترة الانتقالية التي يمر بها الفريق حاليا.

وتحدث أنشيلوتي عن مودريتش وكروس قائلا "إنهما محترفان ويدركان جودة هذا الفريق، لست بحاجة إلى شرح سبب عدم لعبهما. إنهما يتفهمان ذلك جيدًا، لقد تحدثنا عنهما في فترة ما قبل الموسم. الآن هي فترة انتقالية لهذا الفريق".

وأوضح مدرب الريال "ينبغي أن يتفهم اللاعبون المحنكون الأمر ويجب أن يتحلى اللاعبون الشباب بالصبر، لقد كان هذا مفتاح النجاح في الفريق، جميعهم متحمسون".

وشدد أنشيلوتي "لا يزال بإمكانهما (مودريتش وكروس) اللعب معًا، ليس لدي شك واحد. لقد أسهما كثيرًا وسيواصلان الإسهام خلال هذا الموسم، وهما دائمًا حاسمان".

ولم يتخذ أنشيلوتي قرارا بعد بشأن اللاعبين الذين سيبدؤون مباراة أتلتيكو، فعند سؤاله عن التغييرات المحتملة في خط الوسط، قال المدرب الإيطالي "قد يكون ذلك جزءًا من التناوب الذي يتعين علينا القيام به في هذه المباراة. غدًا ينبغي علينا الدفع بأفضل تشكيل ممكن، وهذا ما سنحاول القيام به".

وشاب اللقاء الأخير بين الفريقين، الذي انتهى بفوز الريال 2-1 على أتلتيكو على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) في سبتمبر/أيلول الماضي، إساءات عنصرية موجهة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأبيض.

☑فوز ثمين لـ"ريال مدريد " أمام "أتليتيك بيلباو".

☑ثنائية من توقيع "كريم بنزيما" و "طوني كروس".

☑الملكي يحتل وصافة #LaLigaSantander برصيد 41 نقطة. ⏯️📺⚽ شاهد ملخص المباراة#AthleticRealMadrid 0-2#LaLigaHighlights pic.twitter.com/KSoQOJl1pZ — LaLiga (@LaLigaArab) January 22, 2023

وواجه فينيسيوس العديد من الالتحامات العنيفة من جانب لاعبي بلباو في اللقاء الأخير، وهو ما دفع أنشيلوتي إلى إبداء رغبته في أن يحصل لاعبه على حماية جسدية وذهنية أكبر.

وتحدث أنشيلوتي في هذا الصدد، حيث قال "إنه موضوع نركز عليه. اللاعب في حالة بدنية جيدة وعليك حمايته عقليا".

وأوضح أنشيلوتي "إنه أمر مهم للغاية، كرة القدم بحاجة إلى فينيسيوس الذي يتمتع بموهبة غير عادية، يتعين عليك حماية الجوانب الجسدية والعقلية. إنه متحمس للغاية ومتشوق للمشاركة".

وفي غضون ذلك، ومع استمرار التقارير التي تشير إلى ترشح أنشيلوتي لتدريب فينيسيوس في منتخب البرازيل، قال الإيطالي إنه لم يتلق أي عرض من إدارة المنتخب اللاتيني لشغل منصب المدير الفني الشاغر منذ نهائيات كأس العالم في قطر الشهر الماضي.

وذكر أنشيلوتي "حتى الآن، لم نكن على اتصال. إذا حدث هذا الاتصال في أي وقت، فسوف أبلغكم به".