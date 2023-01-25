أشاد بتنظيمها بطولة أفريقيا للمحليين.. رئيس "الكاف": الجزائر تعشق كرة القدم وستتأهل لمونديال 2026

أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بتنظيم الجزائر لبطولة أفريقيا للمحليين مؤكدا قدرة المنتخب على التأهل لكأس العالم المقبلة.

وأخفقت الجزائر في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وقال موتسيبي للصحفيين -أمس الثلاثاء- "الجزائر كانت قريبة من التأهل لكأس العالم (مونديال قطر)، لكنني أؤكد أنها تتأهل إلى البطولة المقبلة"، في إشارة إلى مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وعن تنظيم الجزائر لكأس أمم أفريقيا للمحليين قال "إنه بلد متنوع بثقافته وتقاليده".

وختم موتسيبي أن "الجزائريين يعشقون اللعبة لأبعد الحدود، وأنا اليوم في وهران لمتابعة المباريات، وكنت في قسنطينة الجميلة جدا ذات المناخ الرائع".