أحد اكتشافات مونديال قطر.. إسبانيول يسعى لتعزيز صفوفه بلاعب عربي

وضع نادي إسبانيول، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، عينه على أحد اللاعبين العرب الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن إسبانيول يريد تقوية خط وسطه بالتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني، لاعب فرينكفاروزي المجري، ليكون تعزيز النادي "الكتالوني" في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

Aïssa Laïdouni vs France: Movement and passing in build-up, calm under pressure, run in behind + shot, strength & technique on counter. pic.twitter.com/WpmxFal21H — Celtic Clips (@celtic_clips) December 13, 2022

وإذا تمت الصفقة، فإن العيدوني (26 عاما) سيكون القطعة الجديدة في فريق المدرب دييغو مارتينيز.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن العيدوني لفت أنظار الأندية الأوروبية إليه بعد تألقه في مونديال قطر، واعتُبر أحد اكتشافات البطولة، حيث شكّل ثنائيا رائعا مع مواطنه إلياس السخيري في خط وسط منتخب تونس.

وأسهم العيدوني بشكل أساسي في فوز "نسور قرطاج" التاريخي على منتخب فرنسا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم، بعد تمريرته الحاسمة لزميله وهبي الخزري الذي وضع الكرة في شباك ستيف مانداندا حارس "الديوك".

وهبي الخزري يحقق المراد بمجهود فردي رائع ويوقع على الهدف الأول مخترقاً دفاعات فرنسا بنجاح بعد أن قطع له الكرة علي بن رمضان من أمام فوفانا. اشترك الآن 👇

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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_فرنسا pic.twitter.com/0VxSzBbMjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022

وحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن إسبانيول ليس النادي الوحيد الساعي إلى ضم العيدوني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بل توجد في القائمة أيضا أندية مثل سامبدوريا الإيطالي، وبرينتفورد الإنجليزي، ويونيون برلين وشتوتغارت الألمانيين.

ويلعب العيدوني في صفوف فرينكفاروزي منذ أغسطس/آب 2022، حين انضم إله من فولونتاري الروماني، وحقق مع الفريق المجري 3 بطولات، 2 في الدوري المحلي والثالثة في بطولة الكأس.

وارتدى العيدوني قميص منتخب تونس في 28 مباراة، 3 منها في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، وسجل بالمجمل هدفا وحيدا.

ويحتل إسبانيول المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 20 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.