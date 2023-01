أحد اكتشافات مونديال قطر.. إسبانيول يسعى لتعزيز صفوفه بلاعب عربي

وضع نادي إسبانيول، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، عينه على أحد اللاعبين العرب الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن إسبانيول يريد تقوية خط وسطه بالتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني، لاعب فرينكفاروزي المجري، ليكون تعزيز النادي "الكتالوني" في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

Aïssa Laïdouni vs France: Movement and passing in build-up, calm under pressure, run in behind + shot, strength & technique on counter. pic.twitter.com/WpmxFal21H

