أحدهم جدّد وآخر رحيله مؤكد.. ريال مدريد يتفاوض بهدوء مع 7 لاعبين تنتهي عقودهم الصيف المقبل

يعمل ريال مدريد بهدوء شديد في ملفات 7 لاعبين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، الأمر الذي يتيح لهم التفاوض في الفترة الحالية مع أي فريق آخر بحكم القانون، للانضمام إليه في الصيف المقبل.

وسلطت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية الضوء على وضعية هؤلاء اللاعبين السبعة ومستقبلهم في "سانتياغو بيرنابيو"، مؤكدة أن اللاعب الوحيد الذي حُسم أمر رحيله بالنسبة لريال مدريد هو ماريانو دياز.

أما بقية اللاعبين فهم داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، ناتشو، توني كروس، لوكا مودريتش، كريم بنزيمة.

وشارك اللاعبون الستة في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو الأخيرة على ملعب "سان ماميس"، الأحد الماضي، الأمر الذي يؤكد أن إدارة النادي لا تُمارس أي ضغط عليهم من أجل إجبارهم على التجديد من عدمه، كما فعل غريمه برشلونة مع عثمان ديمبيلي في الموسم الماضي.

وتحظى هذه الأسماء بثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة الثنائي أسينسيو وسيبايوس اللذين تكفلا بإنقاذ الفريق من الاقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا، أمام فياريال أواخر الأسبوع الماضي.

وتؤكد "ماركا" أنه لا قرار نهائيا فيما يتعلق بوضعية هؤلاء اللاعبين، وأعادت إلى الأذهان ما حصل مع لوكاس فاسكيز قبل عامين، حين كان أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل، لكنه جدّد عقده في النهاية، وهو ما قد يتكرر مع أسينسيو وسيبايوس، اللذين أثبتا قدرتهما على تقديم الإضافة لريال مدريد.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من قدرة اللاعبين المذكورين على التوقيع مع فريق آخر، إلا أن ذلك لم يحدث؛ لأن جميعهم ينتظرون التفاهم بشأن عقودهم العالقة بشكل رسمي، قبل إجراء أي تحرك.

وتشدد على أن اللاعبين الستة المذكورين جميعهم يعطون الأولوية لريال مدريد، بينما أكد كروس أنه لن يلعب لأي فريق آخر في حال لم يجدد "للميرنغي".

أما الحالة الأكثر خصوصية لريال مدريد ولرئيسه فلورنتيو بيريز فهو مودريتش، الذي يحظى باحترام الجميع في النادي "الملكي"، فقد تلقى عرضا من النصر السعودي للانضمام إليه بدءا من الموسم المقبل، لكن اللاعب لا يريد تمثيل فريق آخر غير ريال مدريد في موسم 2023-2024، وسط ترقب لمعرفة مصير اللاعب المخضرم.

أما ناتشو فربما هو الملف الأسهل، على اعتبار أن اللاعب والنادي يريدان الاستمرار، فلا وجود لمشاكل اقتصادية ولا خلاف على مدة العقد الجديد، فالأمر خاضع لبعض التقدير فقط، لأن المدافع يقدم أفضل ما لديه كلما احتاج الفريق إليه.

🙌 الأسطورة @Benzema 🙌

🔝 ثاني هداف في تاريخ ريال مدريد في لاليغا @LaLigaArab! كريم بنزيمة يعادل راوول!

⚽ 228 هدف pic.twitter.com/GN2Xnkne8Q — ريال مدريد (@realmadridarab) January 23, 2023

وأخيرا فيما يتعلق ببنزيمة، فإن بيريز -وفقا لماركا- يراه أكثر من مجرد لاعب، وقد تم إنهاء أمر تجديد عقده مع الفريق بعد مفاوضات قصيرة وسهلة، حيث سيبقى "الحكومة" حتى صيف عام 2024، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد.