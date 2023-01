شاهد.. مدرس يقود فريق هواة لإقصاء بطل أوروبا السابق من كأس أسكتلندا

حقق ديرفل المنافس في الدرجة السادسة مفاجأة مذهلة في كأس أسكتلندا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على أبردين المنتمي للدوري الممتاز، وذلك بفضل الحارس الذي يعمل في مهنة التدريس.

وأحرز جوردان كيركباتريك هدف الفريق الذي يلعب في دوري الهواة في الدقيقة 19، قبل أن يتألق زميله الحارس كريس تروسدال.

If you've calmed down… WHY ON EARTH HAVE YOU DONE THAT?! 🔥

🎥 @16lewissmith pic.twitter.com/kQbzPLWX6w

— Darvel FC (@darvelfc) January 24, 2023