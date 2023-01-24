كرة قدم

شاهد.. مدرس يقود فريق هواة لإقصاء بطل أوروبا السابق من كأس أسكتلندا

احتفالات فريق ديرفل بإقصاء أبردين من كأس أسكلتندا
احتفالات فريق ديرفل بإقصاء أبردين من كأس أسكتلندا (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/1/2023

حقق ديرفل المنافس في الدرجة السادسة مفاجأة مذهلة في كأس أسكتلندا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على أبردين المنتمي للدوري الممتاز، وذلك بفضل الحارس الذي يعمل في مهنة التدريس.

وأحرز جوردان كيركباتريك هدف الفريق الذي يلعب في دوري الهواة في الدقيقة 19، قبل أن يتألق زميله الحارس كريس تروسدال.

وأنقذ تروسدال العديد من الفرص في الشوط الثاني من رايان دنكان ولويس لوبيز ليمنح فريقه الفوز في الدور الرابع.

وأجاب تروسدال عند سؤاله عن احتفالات فريقه: "لدي يوم دراسي في الغد، لكن لا أعتقد أننا سننام الليلة".

وفاز أبردين باللقب 7 مرات، وتأتي الهزيمة المخجلة بعد نحو 40 عاما من حصده لقب بطولة كأس أبطال الكؤوس الأوروبية بقيادة المدرب أليكس فيرغسون على حساب ريال مدريد في 1983.

وستزيد الخسارة من الضغط على جيم غودين مدرب أبردين الذي خسر فريقه في 7 من آخر 9 مباريات ويحتل المركز الخامس في الدوري.

ويلعب ديرفل أمام فالكيرك المنتمي للدرجة الثالثة في الدور المقبل.

المصدر : رويترز