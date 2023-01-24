شاهد.. مدرس يقود فريق هواة لإقصاء بطل أوروبا السابق من كأس أسكتلندا

حقق ديرفل المنافس في الدرجة السادسة مفاجأة مذهلة في كأس أسكتلندا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على أبردين المنتمي للدوري الممتاز، وذلك بفضل الحارس الذي يعمل في مهنة التدريس.

وأحرز جوردان كيركباتريك هدف الفريق الذي يلعب في دوري الهواة في الدقيقة 19، قبل أن يتألق زميله الحارس كريس تروسدال.

If you've calmed down… WHY ON EARTH HAVE YOU DONE THAT?! 🔥 🎥 @16lewissmith pic.twitter.com/kQbzPLWX6w — Darvel FC (@darvelfc) January 24, 2023

وأنقذ تروسدال العديد من الفرص في الشوط الثاني من رايان دنكان ولويس لوبيز ليمنح فريقه الفوز في الدور الرابع.

وأجاب تروسدال عند سؤاله عن احتفالات فريقه: "لدي يوم دراسي في الغد، لكن لا أعتقد أننا سننام الليلة".

وفاز أبردين باللقب 7 مرات، وتأتي الهزيمة المخجلة بعد نحو 40 عاما من حصده لقب بطولة كأس أبطال الكؤوس الأوروبية بقيادة المدرب أليكس فيرغسون على حساب ريال مدريد في 1983.

🔓 Open the pyramid. WE ARE DARVEL. THE WEST IS BEST! pic.twitter.com/IgJqMrWM4G — Darvel FC (@darvelfc) January 24, 2023

وستزيد الخسارة من الضغط على جيم غودين مدرب أبردين الذي خسر فريقه في 7 من آخر 9 مباريات ويحتل المركز الخامس في الدوري.

ويلعب ديرفل أمام فالكيرك المنتمي للدرجة الثالثة في الدور المقبل.