البرتغالي سانتوس مديرا فنيا جديدا للمنتخب البولندي

تولى فرناندو سانتوس -المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم سابقا- تدريب منتخب بولندا.

وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا (يورو) عام 2016، وتولى تدريب المنتخب البرتغالي 8 سنوات حتى انتهت فترة توليه المسؤولية عقب منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال سانتوس -في مؤتمر صحفي بوارسو عقب توقيعه عقدا يبقيه مع الفريق حتى بطولتي يورو 2024 وكأس العالم 2026- "إنه شرف كبير لأننا نتحدث عن دولة عظيمة، لها تاريخ وثقافة كبيرة للغاية".

وأضاف "كرة القدم البولندية أيضا لديها تاريخ يميز جيلي. المنتخب الوطني يضم العديد من اللاعبين من أصحاب الجودة العالية، وهو من أفضل الفرق في العالم. من الآن أنا بولندي، أنا واحد منكم".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اسم ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز وأستون فيلا السابق، كان قد ارتبط بتدريب المنتخب البولندي، وذلك قبل إسناد المهمة إلى سانتوس.

وكانت بولندا تبحث عن مدير فني جديد بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد تشيسلاف ميشنيفيتش عقب الخروج من دور 16 ببطولة كأس العالم الشهر الماضي.