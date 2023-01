شاركوا في الاحتيال وكشفتهم رسائل "واتساب".. عقوبات يوفنتوس قد تشمل 23 لاعبا منهم رونالدو

فجّر صحفي إيطالي قنبلة مدوية، وكشف عن مزيد من التفاصيل عن تبعات العقوبة المفروضة على نادي يوفنتوس، التي تم بموجبها خصم 15 نقطة من رصيده عن الموسم الجاري 2022-2023.

وقال الصحفي الإيطالي باولو زيلياني إن عقوبة يوفنتوس بخصوص انتهاكات مكاسب رأس المال قد تمتد لتشمل 23 من لاعبيه في الفترة التي يغطيها التحقيق.

ونشر زيلياني قائمة أسماء مكونة من 23 لاعبا من صفوف يوفنتوس، سواء من الحاليين أو السابقين، مهددين بالإيقاف لمدة شهر أو أكثر.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023