غاريث بيل يشارك في بطولة للغولف بعد أيام من اعتزاله كرة القدم

أعلن الويلزي غاريث بيل لاعب كرة القدم المعتزل حديثا مشاركته في بطولة للغولف في كاليفورنيا، والتي ستنطلق أول فبراير/شباط المقبل.

وكتب بيل عبر حسابه على إنستغرام "بكل سرور أعلن أنني سأشارك في البطولة… التي ستنطلق الشهر المقبل. لننطلق".

ويتنافس عدد من اللاعبين المحترفين والهواة في البطولة التي تقام بين الأول والخامس من فبراير/شباط في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

واشتهر بيل بحبه للغولف في أوقات الراحة أثناء ممارسته كرة القدم بشكل احترافي.

وكان بيل (33 عاما) قد أعلن اعتزاله كرة القدم مطلع الشهر الجاري، بعدما قاد فريق "لوس أنجلوس إف سي" للفوز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين.

مسيرة حافلة

وبدأ بيل مسيرته في ساوثامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عاما وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بعد ذلك بعام واحد.

وبعد 6 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 ملايين دولار).

وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958.