تبعات خسارة القمة أمام الأهلي.. الزمالك يقيل مدربه فيريرا بعد هزيمة جديدة أمام المحلة

أعلن نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا بعدما عمّق غزل المحلة جراحه بالفوز عليه 2-1 اليوم الثلاثاء.

وقال الزمالك في موقعه الرسمي على الإنترنت بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس "تقرر توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول".

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، وودع كأس مصر أمام بيراميدز، وإن كانت الهزيمة في لقاء القمة أمام الأهلي الأقسى على المدرب البرتغالي والسبب الرئيس في إقالته، حسب تقارير محلية.

وأضاف الزمالك "تقرر استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي".

وسيتألف الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذي سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي، من نبيه مديرا فنيا وإسماعيل يوسف مديرا للكرة، وسيشغل الثنائي محمد صبري وحسين ياسر منصب المدرب المساعد، وسيكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ومحمود فايز محللا للأداء.

وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس/آذار 2022.

وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015، وتوّج معه بثنائية الدوري والكأس.

ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة، وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لـ3 ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.

وستنتظر الجهاز الفني الجديد للزمالك مباريات قوية في بداية مهمته حيث سيخوض 4 مباريات في الدوري و3 مواجهات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حتى نهاية فبراير/شباط.