رابطة الدوري تتلقى المزيد من الطلبات.. 125 دولة تبث الدوري السعودي بعد تعاقد النصر مع رونالدو

كشفت تقارير سعودية اليوم الثلاثاء أن حصول القنوات العالمية على حقوق بث الدوري المحلي لكرة القدم جاء بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر، في أعقاب تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي أسهم في انتشار الدوري عالميا لأكثر من 125 دولة.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر وصفته بـ"الخاص" قوله إنه تم "حصول 37 قناة من قارات العالم كافة، على نقل مباريات الدوري السعودي، من الرابطة، أبرزها من البرتغال وإسبانيا والصين وتايلند وإندونيسيا".

وأشار ذات المصدر إلى أن حق النقل الذي تم منحه للقنوات الـ37 عبارة عن مباراتين في كل جولة، لـ125 دولة، وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني.

ووفق للمصدر نفسه، "لم تتدخل قنوات "إس إس سي" (SSC) الرياضية في المفاوضات، إذ تملك حقوق بث الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، لذلك لم يتم مناقشتها، ولم يتم بحث ذلك من المسؤولين عنها".

وأضاف أن العائدات المالية لتلك المباريات التي تنقلها القنوات العالمية، يتم توزيعه كما هو المعتاد بين الرابطة والأندية.

يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات الدوري، من مباراة النصر والاتفاق، أول أمس، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أجاب عن سؤال "الرياضية" حول عوائد النقل التلفزيوني، بعد مواجهة الاتفاق التي كسبها فريقه بهدف نظيف، حيث قال "من الممكن دراسة لائحة حقوق النقل إذا كان الطلب مرتفعا على مباريات ناد محدد".

ورد عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مؤتمر صحفي أمس على هامش الجمعية العمومية للرابطة، بـ "أن اللائحة الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني واضحة، ولن يكون هناك إعادة لتوزيع حصص الأندية من النقل التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد نادٍ سيأخذ مبلغا أكبر لأن لديه مشاهدات أكثر".