"الاستقبال العدائي" لفينيسيوس في الملاعب الإسبانية يؤرق ريال مدريد

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هدفا لصيحات الاستهجان من جماهير الفرق المنافسة في الدوري الإسباني، بعيدا عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، معقل النادي الملكي.

وشارك فينيسيوس أساسيا في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أتليتيك بيلباو 2-0، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب "سان ماميس"، لحساب الجولة 18 من "الليغا".

وغادر الشاب البرازيلي الملعب في الدقيقة 83، بقرار فني من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وترك مكانه لمواطنه رودريغو.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن فينيسيوس وجد نفسه وسط بيئة "عدائية للغاية" من قبل لاعبي وجماهير بيلباو.

Oh j'avais pas vu ça… Vinicius quel princepic.twitter.com/36xbag51qh — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) January 24, 2023

وأضافت أن ريال مدريد عاد من "سان ماميس" بمشكلة تزداد سوءاً مع مرور الوقت، وتتمثل في العداء الذي يُستقبل به فينيسيوس من قبل المنافسين بعيدا عن مدريد.

وباتت هذه التصرفات عادة متكررة في ملاعب الـ"ليغا"، بدءا من مباراة ريال مدريد ومضيفه رايو فايكانو على ملعب "تيريزا ريفيرو"، مرورا بملعب "نويفو خوسيه زوريلا" الخاص ببلد الوليد، ثم "لا سيراميكا" معقل فياريال، وليس آخرها وفق "ماركا" ملعب "سان ماميس".

وأوضحت أن غضب الجماهير على فينيسيوس بدأ قبل انطلاق المباراة، وهو أمر غير مبرر حيث لم يكن هناك أي سبب لذلك.

تراجع مستوى فينسيوس

وانعكست هذه التصرفات على مستوى نجم الـ"سليساو" مع ريال مدريد، الذي تراجع كثيرا في الفترة الماضية، باستثناء صحوته ضد فياريال في كأس الملك، فإنه واجه صعوبات كثيرة في تجاوز الأمر في المباريات الأخرى.

وأمام بيلباو تعرّض فينيسيوس لبعض التدخلات القوية من لاعبي الفريق "الباسكي" وهم دي ماركوس وإيناكي ويليامز ونيكو وفيسغا.

ولم تفت هذه الأحداث وما سبقها على أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي دافع عن لاعبه الشاب، وفي الوقت نفسه لم يجد تفسيرا واضحا لكل ما يعانيه "فيني" من اللاعبين المنافسين والجماهير.

وقال أنشيلوتي: "فينيسيوس لاعب رائع، صحيح أن الجميع يضغط عليه، المنافسون والجماهير وأحيانا الحكم، لكن في الحقيقة هي أنهم ركلوه كثيرا".

وأضاف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه لاعب شاب، ويتعرض للكثير من الضغوط، أعتقد أن ذلك هراء، نريد أن يحظى باحترام أكبر من الجميع، ولا أعرف لماذا يحدث ذلك معه".

دفء "سانتياغو بيرنابيو"

وتتوقع "ماركا" أن يحصل فينيسيوس على الدعم المطلوب من جماهير ريال مدريد، عندما يستقبل الفريق جاره "اللدود" أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" الخميس المقبل، لحساب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقالت الصحيفة: "يوم الخميس، على أرضه وفي الديربي سيتمتع فينيسيوس بدفء فريقه، بيرنابيو الذي يحبه ويعشقه".

ويدرك ريال مدريد أن مشكلة المدرجات ليس لها حل بعيدا عن معقله في العاصمة، لكن ما يطلبه النادي أن "يفهم الحكام أن عليهم حماية فينيسيوس أكثر".

كما يراهن النادي على نضج فينيسيوس والدعم الذي يحصل عليه من أنشيلوتي وزملائه من أجل التغلب على هذه الأزمة.

وأحرز اللاعب البرازيلي 6 أهداف فقط في الليغا هذا الموسم، وضل طريق الشباك منذ هدفه في مرمى جيرونا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في الجولة 12 من الدوري الإسباني.