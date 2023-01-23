في أول مباراة بعد قرار خصم النقاط.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع أتلانتا

سقط يوفنتوس في فخ تعادل مثير مع ضيفه أتلانتا بنتيجة 3-3، في مباراة الفريقين على ملعب "أليانو ستاديوم"، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس في أول مباراة له بعد قرار خصم 15 نقطة منه، وجد نفسه متأخرا في النتيجة بعد 4 دقائق من البداية، بعد تسديدة خادعة من أديمولا لوكمان، فشل الحارس فوتشيك تشيزني في التعامل معها لتستقر في الشباك.

لكن اليوفي عدّل النتيجة سريعا من ركلة جزاء عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عند الدقيقة 25.

وبعد 9 دقائق من ذلك، أرسل نيكولو فاجيولي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حوّلها أركاديوس ميليك من لمسة واحدة إلى شباك أتلانتا، محرزا الهدف الثاني ليوفنتوس.

وقبل انقضاء الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ضرب لوكمان دفاع يوفنتوس بتمريرة رائعة، استغلها يواكيم ماهلي، ليرسل الكرة إلى الشباك، ليعدّل النتيجة لأتلانتا.

Full-time |⌛️| Termina in pari una gara combattuta pic.twitter.com/Smgmqoi189 — JuventusFC (@juventusfc) January 22, 2023

ومن الجهة اليمنى تلاعب جيريمي بوغا بظهير يوفنتوس، قبل أن يلعب كرة عرضية على رأس لوكمان، الذي حوّلها إلى شباك تشيزني في الدقيقة 53، ليعيد أتلانتا إلى المقدمة.

وسجل البرازيلي دانيلو هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 70 حينما سدد كرة مهدها له دي ماريا إلى شباك الحارس خوان أغوستين موسو.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، استقر بها في المركز التاسع مع نهاية مرحلة الذهاب، بعد خصم 15 نقطة من رصيده.

في المقابل، وصل أتلانتا إلى النقطة 35، ليحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.