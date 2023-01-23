"نحن في موقف قوي وسنواصل مسيرتنا".. انخفاض أسهم نادي يوفنتوس بعد خصم 15 نقطة

انخفضت أسهم نادي يوفنتوس نحو 10% اليوم الاثنين بعد أن خصمت سلطات كرة القدم الإيطالية 15 نقطة من رصيده، وذلك في إطار تحقيقات في صفقات انتقال؛ مما يوجه ضربة كبيرة لسمعته وآمال الفريق الرياضية على المدى القصير.

وبات يوفنتوس -صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي- في المركز التاسع بالمسابقة، ويواجه مهمة صعبة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي إنه ينتظر لمعرفة أسباب العقوبة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك نهاية الشهر الجاري، لكنه يخطط للطعن أمام محكمة رياضية أعلى لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد ليوفنتوس ماوريتسيو سكانافينو -في بيان أمس الأحد- "نحن نثق بأننا في موقف قوي وسنواصل مسيرتنا".

ويخضع يوفنتوس لتحقيقات من السلطات الرياضية والقانونية لأسباب تتعلق بحساباته المالية، لكن النادي يقول إنها تتوافق مع المعايير.

ويتعرض يوفنتوس لعقوبات رياضية جديدة، وسط مزاعم بأن النادي توصل لاتفاق مع اللاعبين على دفع معظم رواتبهم، التي كان من المفترض خفضها خلال فترة كوفيد-19، من دون إثباتها في الحسابات المالية.

وتعادل يوفنتوس 3-3 مع أتلانتا أمس الأحد في ملعبه بتورينو في مباراته الأولى منذ الإعلان عن العقوبة في وقت متأخر مساء الجمعة الماضي.

وسجل أهداف يوفنتوس أنخيل دي ماريا (25 من ركلة جزاء) وأركاديوز ميليك (34) ودانيلو (65)، في حين سجل أهداف أتلانتا أديمولا لوكمان (5 و53) وخواكيم مايهلي (46).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أتلانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.