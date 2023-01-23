دعوة أم وطفليها لحضور مباريات كأس أفريقيا للمحليين بالجزائر مع كبار الشخصيات.. ما القصة؟

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا للمحليين في الجزائر، عن توجيه دعوة لعائلة انتشرت صورتها بشكل واسع خلال المباريات التي احتضنتها ولاية عنابة (شمال شرق البلاد)، من أجل حضور باقي المباريات في مقصورة كبار الشخصيات.

وكان المصور جعفر لعجال قد التقط صورة لأم تحاول حماية طفليها من البرد وقطرات المطر المنهمر في ملعب "19 مايو/أيار 1956″، في ولاية عنابة بالجزائر، وقد انتشرت الصورة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان بارز هو "الأم هي كل شيء".

وقال رشيد أوكالي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن "اللجنة قررت دعوة العائلة لحضور المباريات التي ترغب بمتابعتها في الولايات الأربع التي تحتضن المنافسة مع التكفل الشامل بها في مقصورة كبار الشخصيات".

وقالت بطلة الصورة خلال حديث مع وسائل إعلام محلية، إنها لم تفكر إطلاقا أن حركتها العفوية ستلتقط على شكل صورة وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى اللجنة المنظمة، متمنية في ذات السياق أن يحضر ابنها مباريات المنتخب الوطني خاصة إذا وصل إلى النصف النهائي والنهائي.