صراع لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال المتصدر ومطارده مانشستر سيتي.. ماذا يخبرنا التاريخ؟

أظهر "المدفعجية" العزم الأكيد على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على غريمهم مانشستر يونايتد في قمة مثيرة أمس الأحد، ليحصدوا 50 نقطة مع الوصول إلى منتصف الموسم، وهي حصيلة عادة ما تكفي للتتويج باللقب.

وأصبح أرسنال، الذي حقق الانتصار بفضل هدف إيدي نكيتياه في اللحظات الأخيرة، خامس فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحصل على 50 نقطة من أول 19 جولة، وقد توجت 3 فرق باللقب في النهاية.

Time to relive it all again, Gooners 🤩 pic.twitter.com/xzVHCJJMz1 — Arsenal (@Arsenal) January 22, 2023

وتوج مانشستر سيتي باللقب موسم 2017-2018 بعدما حصد 55 نقطة بالنصف الأول من الموسم، وهو ما فعله ليفربول أيضا موسم 2019-2002، بينما أصبح تشلسي بطلا لموسم 2005-2006 بعدما جمع 51 نقطة.

ليفربول الاستثناء الوحيد

والاستثناء الوحيد حدث موسم 2018-2019 عندما حصد ليفربول 51 نقطة من 19 مباراة، لكنه خسر اللقب في النهاية لمانشستر سيتي بعد التفريط في تقدمه بفارق 7 نقاط.

ويملك أرسنال أفضلية أقل مع السيتي، مقارنة بموقف ليفربول، حيث يتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بـ 5 نقاط عن القمة، كما أن حامل اللقب خاض مباراة إضافية.

وسيكون "المدفعجية" في ضيافة سيتي بكأس الاتحاد يوم الجمعة، قبل الصدام المرتقب في ملعب الإمارات بالدوري يوم 15 فبراير/شباط في مباراة قد تمثل نقطة تحول في محاولات فريق المدرب ميكل أرتيتا لحصد لقب الدوري لأول مرة في 19 عاما أو إعادة السيتي للمنافسة على لقب أحرزه 4 مرات آخر 5 مواسم.

وفقد السيتي بعض الزخم بخسارته أمام مانشستر يونايتد في قمة المدينة الأسبوع الماضي، لكنه أثبت أنه ليس بالمنافس السهل بعدما انتفض عقب التأخر بهدفين وفاز 4-2 على توتنهام الخميس، قبل الانتصار 3-صفر على ولفرهامبتون أمس.

"فرصة أرسنال أكبر"

ويعتقد لاعب وسط يونايتد السابق روي كين أن أرسنال يملك فرصة كبيرة وقال "الزخم معه ويملك خبرة كبيرة والشباب والسرعة. يملك خيارات جيدة على مقاعد البدلاء وهو في موقف رائع".

وأضاف كين "لو قلت قبل بداية الموسم أنه سيكون في هذا الموقف لم يكن سيصدق أحد. سيكون من الصعب إيقافه".

لكن جاري نيفيل، زميله السابق في يونايتد، وزميله الحالي في التحليل، أكد أنه لا يمكن استبعاد السيتي من سباق اللقب.

ويحتاج أرسنال الآن -حسب نيفيل- إلى المضي قدما و"أن يثبت لنا أنه يستطيع الفوز باللقب وهو ما سيكون صعبا جدا. (علما بأنه) سيلعب أمام السيتي مرتين وهذا المنافس سيلاحقه".