صراع لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال المتصدر ومطارده مانشستر سيتي.. ماذا يخبرنا التاريخ؟

أظهر "المدفعجية" العزم الأكيد على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على غريمهم مانشستر يونايتد في قمة مثيرة أمس الأحد، ليحصدوا 50 نقطة مع الوصول إلى منتصف الموسم، وهي حصيلة عادة ما تكفي للتتويج باللقب.

وأصبح أرسنال، الذي حقق الانتصار بفضل هدف إيدي نكيتياه في اللحظات الأخيرة، خامس فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحصل على 50 نقطة من أول 19 جولة، وقد توجت 3 فرق باللقب في النهاية.

— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2023