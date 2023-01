شاهد- بعد الصفراء والحمراء.. قصة البطاقة البيضاء في كرة القدم

كان رد فعل المشجعين إيجابيا بعد أن ظهرت بطاقة بيضاء لأول مرة على الإطلاق في مباراة لكرة القدم السبت الماضي.

ولطالما كانت البطاقات الحمراء والصفراء جزءا لا يتجزأ من هذه الرياضة لعقود من الزمن، ولكن قد يفاجأ المشجعون في إدخال بطاقة بيضاء أيضا إلى جانب العديد من مبادرات كرة القدم الجديدة، بما في ذلك الوقت الإضافي الطويل بسبب تضييع اللاعبين للدقائق وتبديل اللاعبين في حال أصيبوا بالارتجاج.

ورفع الحكم البطاقة البيضاء خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية.

This is 𝐁𝐈𝐙𝐀𝐑𝐑𝐄 🤯

The medical teams of Benfica and Sporting received a WHITE card after assisting a person who felt unwell on the bench…

Thoughts on this?👀#Benfica | #LigaNOS | #Sportingpic.twitter.com/3GIkUxfbvE

