الهداف التاريخي لفرنسا في كأس العالم يكشف موقفه من الاعتزال الدولي وتجديد عقده مع بطل إيطاليا

كشف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو عن اعتزامه تجديد عقده مع فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، وأنه ليس مستعدا لتحديد موعد نهاية مشواره مع ناديه أو المنتخب الفرنسي.

وينتهي العقد الحالي لجيرو (36 عاما) مع ميلان في يونيو/حزيران المقبل، وقد واجه تساؤلات أيضا بشأن مستقبله مع المنتخب الفرنسي في أعقاب الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأعلن حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي السابق هوغو لوريس اعتزال اللعب الدولي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، كما ألمح كريم بنزيمة إلى نهاية مسيرته مع المنتخب، علما أنه لم يشارك في المونديال بسبب الإصابة.

لكن جيرو، الذي أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي عبر المونديال، رفض تحديد موعد لاعتزاله اللعب الدولي.

وقال جيرو في تصريحات لبرنامج "كانال فوتبول كلوب" التليفزيوني "في الوقت الحالي، أنا مستمر مع المنتخب الوطني. أدهشني قرار هوغو بالرحيل (عن المنتخب)، هناك علاقة مميزة تجمعنا".

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث، لم أنسحب من الساحة الدولية، وبالتالي ما زلت متاحا للمشاركة".

وواجه جيرو أيضا تساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه، حيث ينتهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، وقد أبدى رغبة في الاستمرار مع الفريق.

وقال جيرو "أرغب في التجديد مع ميلان، وبإحراز لقب الدوري الإيطالي، دخلت قلوب الجماهير".

وأضاف "أتحدث مع النادي، وإذا كانت هناك فرصة لإنهاء مسيرتي على مستوى عال مع ميلان، فسأفعل. وقد أختار وجهة غريبة، ودائما ما أحب الدوري الأميركي لكرة القدم".

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 12 نقطة خلف المتصدر نابولي، وذلك قبل مباراته المقررة أمام لاتسيو غدا الثلاثاء.