بالفيديو- بنزيمة يتجاوز دي ستيفانو.. ريال مدريد يعود للانتصارات ويطارد برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، وعاد لمطاردة غريمه التقليدي برشلونة في سباق الصدارة بينهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين 2-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو مساء أمس الأحد في الجولة الـ18 لليغا.

وارتفع رصيد الريال، الذي تلقى خسارة مباغتة أمام فياريال في الجولة الماضية، إلى 41 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع برشلونة (المتصدر) إلى 3 نقاط فقط.

في المقابل، توقف رصيد بلباو، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للريال في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان الريال تلقى خسارة موجعة 1-3 أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية.