400 قميص يوميا ومنحه شارة القائد وتحضيرات خاصة.. العالم ينتظر أول ظهور لرونالدو مع النصر

بعد اختبار نفسه في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان الخميس الماضي، يخوض كريستيانو رونالدو أول مواجهة رسمية له مع النصر -اليوم الأحد- أمام الاتفاق في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وتصف صحيفة "ماركا" الإسبانية الأجواء في العاصمة السعودية الرياض "بالجنونية"، حيث بات ملعب "مرسول بارك" جاهزا لاستقبال 25 ألف مشجع (السعة الكاملة للملعب) الذين يريدون مشاهدة النجم البرتغالي وقائد فريقهم بقميص النادي الذي يعد الثاني في المملكة بعد الهلال الفائز بكأس آسيا 4 مرات متتالية.

The entire world is awaiting 🌏 All eyes are on #AlNassr tomorrow, Sunday 🤩 Ronaldo makes his first debut with his club @AlNassrFC 🔥💛 pic.twitter.com/VnKGDLievb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 21, 2023

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد. وفي حال فاز "العالمي" سيتصدر البطولة.

The stage is set for @Cristiano's Al Nassr debut 💛 pic.twitter.com/rlHwNyG7ps — 433 (@433) January 21, 2023

وزارت صحيفة ماركا المتجر الرسمي لنادي النصر السعودي، وأخبرها المسؤولون فيه أن معدل البيع منذ الإعلان عن التوقيع مذهل، وأن 400 قميص يحمل الرقم "7" بيعت في اليوم، وأن سعر القميص يبلغ 100 دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع القمصان -وقت زيارتها- كانت قد نفدت، ولم يتبق سوى المقاسات الكبيرة وقمصان للأطفال.