400 قميص يوميا ومنحه شارة القائد وتحضيرات خاصة.. العالم ينتظر أول ظهور لرونالدو مع النصر

بعد اختبار نفسه في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان الخميس الماضي، يخوض كريستيانو رونالدو أول مواجهة رسمية له مع النصر -اليوم الأحد- أمام الاتفاق في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وتصف صحيفة "ماركا" الإسبانية الأجواء في العاصمة السعودية الرياض "بالجنونية"، حيث بات ملعب "مرسول بارك" جاهزا لاستقبال 25 ألف مشجع (السعة الكاملة للملعب) الذين يريدون مشاهدة النجم البرتغالي وقائد فريقهم بقميص النادي الذي يعد الثاني في المملكة بعد الهلال الفائز بكأس آسيا 4 مرات متتالية.

The entire world is awaiting 🌏

All eyes are on #AlNassr tomorrow, Sunday 🤩

Ronaldo makes his first debut with his club @AlNassrFC 🔥💛 pic.twitter.com/VnKGDLievb

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 21, 2023