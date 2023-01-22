كرة قدم

400 قميص يوميا ومنحه شارة القائد وتحضيرات خاصة.. العالم ينتظر أول ظهور لرونالدو مع النصر

Friendly - Saudi Pro League XI v Paris St Germain
رونالدو سيكون قائد النصر في مباراة اليوم (رويترز)
22/1/2023

بعد اختبار نفسه في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان الخميس الماضي، يخوض كريستيانو رونالدو أول مواجهة رسمية له مع النصر -اليوم الأحد- أمام الاتفاق في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وتصف صحيفة "ماركا" الإسبانية الأجواء في العاصمة السعودية الرياض "بالجنونية"، حيث بات ملعب "مرسول بارك" جاهزا لاستقبال 25 ألف مشجع (السعة الكاملة للملعب) الذين يريدون مشاهدة النجم البرتغالي وقائد فريقهم بقميص النادي الذي يعد الثاني في المملكة بعد الهلال الفائز بكأس آسيا 4 مرات متتالية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد. وفي حال فاز "العالمي" سيتصدر البطولة.

وزارت صحيفة ماركا المتجر الرسمي لنادي النصر السعودي، وأخبرها المسؤولون فيه أن معدل البيع منذ الإعلان عن التوقيع مذهل، وأن 400 قميص يحمل الرقم "7" بيعت في اليوم، وأن سعر القميص يبلغ 100 دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع القمصان -وقت زيارتها- كانت قد نفدت، ولم يتبق سوى المقاسات الكبيرة وقمصان للأطفال.

المصدر : ماركا