وصل سعره إلى عشرات آلاف الدولارات.. جنون قميص ميسي يجتاح العالم

تقول صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان يصل سعره إلى عشرات آلاف الدولارات.

وتشرح الصحيفة أن القميص الذي ارتداه "البولغا" بفوز سان جيرمان على أنجيه بالدوري الفرنسي في 11 من الشهر الجاري بيع في مزاد على الإنترنت -الأحد الماضي- بنحو 44 ألف يورو.

وظفر بالقميص رقم "30" الذي ارتداه "البولغا" في أول مباراة له بعد ظفره بلقب مونديال قطر مع منتخب الأرجنتين، مشجع صيني كان قد تقدم بأول عرض لشرائه يصل إلى 22 ألف يورو.

ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني -بحسب الصحيفة الفرنسية- يطبق سان جيرمان سياسة المزادات على القمصان التي يرتديها اللاعبون في المباريات، ويحدد القميص الذي سيوقع عليه؟ وهل هو قميص جديد أو لعب به في المباريات؟ وإلى أي جهة خيرية سيرسل المال الذي يجنيه من بيع القمصان؟

وطرح القميص الذي ارتداه "البولغا" في مواجهة سان جيرمان ونجوم فريقي النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على كأس "موسم الرياض"، للبيع في مزاد على الإنترنت أيضا.

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca)، وصل سعر القميص في المزاد حتى الآن إلى نحو 25 ألف دولار، وتتبقى 8 أيام على نهاية المزاد وتتوقع صحيفة "ماركا" أن يسجل سعر القميص رقما قياسيا.