حطم رقما قياسيا جديدا.. هالاند يسجل ثلاثيته الرابعة في الدوري الإنجليزي

أحرز المتألق إرلينغ هالاند 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليهدي مانشستر سيتي الفوز 3-صفر على ولفرهامبتون اليوم الأحد.

وسيطر سيتي على الشوط الأول، واستحق التقدم بهدف بضربة رأس من هالاند بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين في الدقيقة 40.

وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يضيف سيتي الهدف الثاني، حيث نفذ هالاند ركلة جزاء بعد خطأ ضد إيلكاي غندوغان عقب الاستراحة بخمس دقائق. وأكمل المهاجم النرويجي الثلاثية بعد تمريرة رياض محرز.

وكسر المهاجم النرويجي هالاند الرقم القياسي لرود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، في أن يكون أسرع لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. وحقق هالاند هذا الرقم في 19 مباراة، بينما فعلها فان نيستلروي في 65 مباراة.

وقلّص سيتي حامل اللقب الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين، لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، وسيلعب اليوم مع مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة. ويأتي ولفرهامبتون في المركز 17.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي عن هالاند "إنه مطالب بالتسجيل، وهو يملك لاعبين رائعين من حوله. إنه يعيش 24 ساعة من أجل عمله وشغفه وحبه. إنه لا يعاني من ضغوط كبيرة. إنه مستقر. أرقامه مذهلة".

وأضاف "طريقة لعبنا اليوم تشبه الشوط الأول الذي انتهى بتأخرنا 2-صفر أمام توتنهام (يوم الخميس). مستوانا كان رائعا، واليوم تحسّن مستوانا".

وكان هالاند قد فشل في هزّ الشباك في 3 مباريات متتالية في كل المسابقات قبل مواجهة توتنهام في الجولة الماضية، لكنه نجح في ترك بصمته بوضوح في مرمى ولفرهامبتون المتعثر.

