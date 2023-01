طائرة مسيّرة تتسبب في توقف مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بالبريميرليغ‌

تسببت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر في توقف مباراة ساوثهامبتون وضيفه أستون فيلا عدة دقائق، أثناء مواجهتهما أمس السبت في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهرت عند الدقيقة 42 من عمر اللقاء طائرة مسيّرة تحلق فوق مدرجات ملعب "سينت ماري"، انتبه إليها حكم المباراة مايكل ساليسبري الذي قرر فورا إيقاف اللعب ودخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس حتى التأكد من اختفائها وابتعادها عن الملعب.

ونشر نادي ساوثهامبتون عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب مقطع فيديو للحظة التي ظهرت فيها الطائرة، وانتباه الحكم لها، حيث أشار إليها وأوضح للاعبين ضرورة إيقاف اللعب، ثم أطلق صافرته معلنا توقف اللعب، ليتم استئنافه لاحقا.

وتفاعل حساب أستون فيلا عبر موقع تويتر مع الحادثة، حيث غرّد لحظتها: "تم إيقاف اللعبة مؤقتًا بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب، وعاد الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس".

The game has been paused due to a drone flying above the stadium.

Both teams have returned to their dressing room.

🔴 0-0 ⚫ [42'] #SOUAVL

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2023