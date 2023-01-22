طائرة مسيّرة تتسبب في توقف مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بالبريميرليغ‌

تسببت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر في توقف مباراة ساوثهامبتون وضيفه أستون فيلا عدة دقائق، أثناء مواجهتهما أمس السبت في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهرت عند الدقيقة 42 من عمر اللقاء طائرة مسيّرة تحلق فوق مدرجات ملعب "سينت ماري"، انتبه إليها حكم المباراة مايكل ساليسبري الذي قرر فورا إيقاف اللعب ودخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس حتى التأكد من اختفائها وابتعادها عن الملعب.

ونشر نادي ساوثهامبتون عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب مقطع فيديو للحظة التي ظهرت فيها الطائرة، وانتباه الحكم لها، حيث أشار إليها وأوضح للاعبين ضرورة إيقاف اللعب، ثم أطلق صافرته معلنا توقف اللعب، ليتم استئنافه لاحقا.

وتفاعل حساب أستون فيلا عبر موقع تويتر مع الحادثة، حيث غرّد لحظتها: "تم إيقاف اللعبة مؤقتًا بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب، وعاد الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس".

The game has been paused due to a drone flying above the stadium. Both teams have returned to their dressing room. 🔴 0-0 ⚫ [42'] #SOUAVL — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2023

وبعدها بأقل من 10 دقائق، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب واستأنفوا اللعب لإنهاء ما تبقى من الشوط الأول.

وتداولت حسابات رياضية اللقطة بشكل واسع على المنصات، دون معرفة صاحب الطائرة التي اقتحمت الملعب.

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا 1-صفر، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة ويقترب أكثر من المراكز الـ10 الأولى، بعد بدايته المتعثرة في البريميرليغ، وعمّق من جراح ساوثهامبتون الذي أصبح في المركز الأخير برصيد 15 نقطة فقط.‌