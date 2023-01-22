سجال وصراخ ومعركة كلامية.. فيديو لشجار بين دكتي بدلاء فياريال وريال مدريد

يبدو أن حماوة مواجهة فياريال وضيفه ريال مدريد -والتي شهدت "ريمونتادا ملكية" قلبت نتيجة التأخر بهدفين دون رد إلى فوز 3-2 في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا- لم تكن فقط فوق المستطيل الأخضر بل امتدت خارجه.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل المعركة الكلامية بين بدلاء "الغواصات الصفراء" بقيادة الحارس بيبي رينا ونظرائهم في الميرينغي، وكان المدرب كارلو أنشيلوتي يحاول التصدي للهجوم الكلامي.

ولم يكتف رينا بتهديد وتحذير أنشيلوتي، بل امتدت معركته الكلامية وتحذيراته إلى المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتتوتر الأجواء في الملعب ويتعرض "فيني" لأكثر من خطأ من لاعبي أصحاب الأرض.

🎬 مترجم | تفاصيل ماحدث في ملعب لاسيراميكا. • مشكلة فينيسيوس وريينا.

• فينيسيوس لجماهير فياريال : " أعلى .. بصوت أعلى من السابق ، أقوى قليلاً ". pic.twitter.com/rqU6jZNIv3 — RM4Arab Media (@RM4ArabMedia) January 21, 2023

وبعد رد من فينيسيوس على دكة بدلاء فياريال يتدخل المدرب كيكي سيتين ويتهمه بأنه يمثل ويرمي بنفسه على الأرض حتى يمنحه الحكم أخطاء.

واللافت أنه رغم كل ما جرى مع الدولي البرازيلي فإنه لم يتوتر، بل سجل الهدف الأول وساهم بشكل غير مباشر في الهدفين الثاني والثالث للريال.

للاسف ليس هناك لاعبيين يدافعون عن فينيسيوس افتقدنا دور راموس وكاسيميرو باللعب لاحظ اخر الفيديو فالفيردي ولا كأن الامر يعنيه للاسف pic.twitter.com/MvwXZ4dMnh — بنزيماوي (@look86597209) January 21, 2023

وبعد الهدف الثالث ذهب فينيسيوس جونيور إلى دكة بدلاء فياريال واستفزهم لتثور ثائرة رينا مجددا ويحذر المهاجم البرازيلي.

ويطلق الحكم صفارة نهاية المباراة، فيعود الهدوء ويدور حديث بين رينا وفينيسيوس.

وكان الريال فاز 3-2 على فياريال ويلتقي أتلتيكو مدريد في ربع نهائي المسابقة.