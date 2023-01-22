شاهد.. برشلونة يفوز على خيتافي ويعزز صدارته للدوري الإسباني
عزز برشلونة تفوقه على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل بيدري هدفا في الشوط الأول خلال الفوز 1-صفر على ضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة الـ 18 لليغا.
وارتفع رصيد "البرسا" -المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أحرزه في السعودية عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بالمباراة النهائية- إلى 44 نقطة، مواصلة تربعه على القمة.
🙌 حيُّوا أبطال السوبر! 💙♥️ pic.twitter.com/6DqrusZV02
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 22, 2023
وتفوق برشلونة بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ريال الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.
☑"برشلونة" يواصل تألقه و ينتصر على "خيتافي".
☑هدف"بيدري".
☑صدارة #LaLigaSantander برصيد 44 نقطة.
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#LaLigaHighlights #BarçaGetafe 1-0 pic.twitter.com/UhlxzSXckh
— LaLiga (@LaLigaArab) January 22, 2023
في المقابل، ويحتل خيتافي المركز 16 متساويا مع سيلتا فيغو وبلد الوليد برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.
⛔🔝 العملاق @DavidSoria18 كان جاهز لأول تهديد من برشلونة!#BarçaGetafe#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/GdSD3G1S8a
— LaLiga (@LaLigaArab) January 22, 2023
وارتدى بيدري ثوب الإجادة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 35.
وحافظ الفريق الكتالوني على تقدمه بفضل ترابط خطوطه وتواصل تألق حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغن.
⛔🤯😎 مش معقول … ما هذا؟؟
يا سلام عليك يا🧤@mterstegen1🧤#BarçaGetafe #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/WThxb3zny3
— LaLiga (@LaLigaArab) January 22, 2023
وأجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة العديد من التغييرات على تشكيلته حيث أراح عناصر بارزة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في الدور ربع النهائي لكأس الملك الأربعاء المقبل.