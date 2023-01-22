شاهد.. برشلونة يفوز على خيتافي ويعزز صدارته للدوري الإسباني

عزز برشلونة تفوقه على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل بيدري هدفا في الشوط الأول خلال الفوز 1-صفر على ضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة الـ 18 لليغا.

وارتفع رصيد "البرسا" -المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أحرزه في السعودية عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بالمباراة النهائية- إلى 44 نقطة، مواصلة تربعه على القمة.

وتفوق برشلونة بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ريال الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ويحتل خيتافي المركز 16 متساويا مع سيلتا فيغو وبلد الوليد برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

وارتدى بيدري ثوب الإجادة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 35.

وحافظ الفريق الكتالوني على تقدمه بفضل ترابط خطوطه وتواصل تألق حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغن.

وأجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة العديد من التغييرات على تشكيلته حيث أراح عناصر بارزة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في الدور ربع النهائي لكأس الملك الأربعاء المقبل.