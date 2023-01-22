براتب شهري يزيد على 5 آلاف دولار.. رونالدو يبحث عن طاهٍ لقصره

من المفترض أن يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -اليوم الأحد- أول ظهور له مع فريقه الجديد النصر في مباراته أمام الاتفاق في الدوري السعودي الممتاز، ولكن ليؤدي بشكل صحيح في الملعب، يجب أن يتغذى بطريقة سليمة.

ولهذا، نشرت صحف برتغالية خبرا مفاده بأن رونالدو يعاني لإيجاد طاه مناسب لقصره في منطقة كوينتا دي مارينها كاستيكاس على الساحل الغربي، وهي المنطقة المعروفة باسم الريفيرا البرتغالية، وتبلغ تكلفة هذا القصر 8 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يكون القصر، الذي سوف يعيش فيه رونالدو (37 عاما) مع عائلته بعد أن يعتزل، جاهزا خلال يونيو/حزيران المقبل.

وبما أن كل شيء قاب قوسين من الجهوزية لا يزال "الشيف" مفقودا. ففي حين أن هذه الوظيفة تعد حلما لكل الطهاة، إلا أن المهارات المطلوبة من هذا "الشيف" عالية جدا.

ويطلب رونالدو أن يكون الشيف متخصصا في تحضير الأسماك والمحار، كما أن عائلة "الدون" تحب السوشي، ولهذا على الشيف أن يكون متخصصا في إعداده، إضافة إلى البيتزا التي تكون موجودة -أحيانا- على قائمة طعام العائلة، ولهذا عليه أن يكون ماهرا في تحضير البيتزا.

وليس من مهمات الشيف شراء الخضار والفواكه، لأنه لديه فريق متخصص في هذا، ويعرض رونالدو راتبا شهريا يصل إلى 5500 دولار.

ووقع رونالدو مطلع الشهر الحالي عقدا مع النصر السعودي يمتد لعامين ونصف العام براتب يصل إلى نحو 200 مليون يورو في الموسم، حسب تقارير إعلامية.