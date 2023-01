هدف قاتل يمنح أرسنال فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد

أحرز إيدي نيكيتاه هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي أرسنال فوزا مثيرا 3-2 على مانشستر يونايتد، ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن هذه المباراة ستنتهي بالتعادل 2-2 قبل أن يتابع نيكيتاه كرة من مدى قريب، ويسجل هدف الانتصار.

وانتظر لاعبو أرسنال بترقب قرار حكم الفيديو المساعد، وقبل الاحتفال بصخب مع المشجعين.

وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة، ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

Chasing greatness ✨@Arsenal have never had a higher points tally halfway through a #PL season! pic.twitter.com/WKSDFq1RUr

— Premier League (@premierleague) January 22, 2023