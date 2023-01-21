ألف مباراة لكلوب كمدرب وظهور أول لمودريك.. قمة سلبية بين ليفربول وتشلسي

أخفق فريق ليفربول في تحقيق فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فتعادل مع ضيفه تشلسي من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة الـ21 من المسابقة.

ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين إلا أنهما فشلا في ترجمتها إلى أهداف، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد صاحب المركز التاسع وبفارق الأهداف أمام تشلسي صاحب المركز العاشر.

وهذا التعادل هو الأول لفريق ليفربول بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري أمام برينتفورد وبرايتون، وهو التعادل الخامس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والخسارة في 6.

في المقابل، هذا هو التعادل الخامس لتشلسي في الدوري خلال الموسم الجاري، مقابل الفوز في 8 مباريات والخسارة في 7.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم ألف لمدرب ليفربول يورغن كلوب بصفته مديرا فنيا، إذ بدأ مسيرته التدريبية عام 2001 مع فريق ماينز الألماني.

كما شهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الأوكراني مودريك، الذي دخل بديلا في الدقيقة الـ55 من المباراة وقدم لمسات جيدة وأضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ويبدو أن "البلوز"، الذي أنفق 100 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم، كسب موهبة سيكون لها شأن في الأيام المقبلة.