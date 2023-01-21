"كان عملا احتجاجيا ضد فيفا".. وزيرة الداخلية الألمانية ترفض انتقاد ارتدائها شارة "وان لاف" خلال مونديال قطر

رفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشدة انتقاد المدير الرياضي الجديد للمنتخب الألماني رودي فولر لظهورها بشارة "وان لاف" (One Love) خلال مونديال قطر 2022.

ولدى استقبالها لمسؤولي الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية بمناسبة العام الجديد، قالت الوزيرة المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا اليوم السبت "لا أعتقد أنه يتعين على رودي فولر أن يعمل نيابة عن الفيفا. كان هذا عملا احتجاجيا ضد الفيفا وليس ضد قطر".

وأضافت فيزر -التي ارتدت الشارة في مباراة منتخب بلادها ضد اليابان- أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر على الاتحادات ارتداء الشارة قبل وقت قصير من انطلاق بطولة كأس العالم، و"كان مهما لي أن أظهر موقفا، وكنت حصلت على الشارة بالطبع من الاتحاد الألماني".

وكان مانويل نوير، قائد وحارس المنتخب الألماني لكرة القدم، يعتزم ارتداء الشارة كرمز لتأييد المساواة وحرية التعبير عن الرأي، لكن الاتحاد الألماني تراجع عن ذلك بعد أن أعلن "الفيفا" أنه سيوقع عقوبات على من يرتدي هذه الشارة.

وكان فولر تحدث عن تصرف فيزر خلال تقديمه بصفته مديرا للمنتخب الألماني -أمس الجمعة- وقال "وكذلك وزيرة الداخلية كان عليها أن تتخلى عن هذا الشيء أو ذاك".

وبغض النظر عن انتقاد مهاجم المنتخب الألماني الأسبق، رحبت فيزر بتعيين فولر وقالت "سررت بتولي رودي فولر للمهمة، وأعتقد أنه سيسهم في إحداث بداية جديدة في المنتخب".