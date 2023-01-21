كرة قدم

ضربة موجعة للسيدة العجوز.. محكمة إيطالية تأمر بخصم 15 نقطة من يوفنتوس

يوفنتوس يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر قبل قرار المحكمة
يوفنتوس يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر قبل قرار المحكمة (الفرنسية)
21/1/2023

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة أن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

وكان أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية طلب في وقت سابق خصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس، على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين، لكن المحكمة قررت خصم 15 نقطة كاملة.

وسعى ممثلو الادعاء في القضايا المتعلقة بكرة القدم للإلغاء الجزئي لحكم مبدئي صدر العام الماضي بتبرئة يوفنتوس وأندية أخرى ومسؤوليها في القضية، وطالبوا بالنظر في وثائق جديدة جمعها ممثلو الادعاء العام في مدينة تورينو الذين يجرون تحقيقا في سجلات يوفنتوس المالية.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة.

وقال محامو يوفنتوس في جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة إن ممثلي الادعاء لم يقدموا عناصر جديدة تدعم مساعيهم لإصدار حكم جديد، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة لم يحدد معايير لتقييم عادل لصفقات اللاعبين.

كما طالب ممثل الادعاء في كرة القدم جوزيبي كيني، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرا، وإيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق للنادي مدة 20 شهرا.

ومع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، احتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيؤدي خصم النقاط إلى دفعه للتراجع إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

المصدر : وكالات