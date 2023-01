ضربة موجعة للسيدة العجوز.. محكمة إيطالية تأمر بخصم 15 نقطة من يوفنتوس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة أن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

وكان أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية طلب في وقت سابق خصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس، على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين، لكن المحكمة قررت خصم 15 نقطة كاملة.

وسعى ممثلو الادعاء في القضايا المتعلقة بكرة القدم للإلغاء الجزئي لحكم مبدئي صدر العام الماضي بتبرئة يوفنتوس وأندية أخرى ومسؤوليها في القضية، وطالبوا بالنظر في وثائق جديدة جمعها ممثلو الادعاء العام في مدينة تورينو الذين يجرون تحقيقا في سجلات يوفنتوس المالية.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة.

وقال محامو يوفنتوس في جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة إن ممثلي الادعاء لم يقدموا عناصر جديدة تدعم مساعيهم لإصدار حكم جديد، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة لم يحدد معايير لتقييم عادل لصفقات اللاعبين.

كما طالب ممثل الادعاء في كرة القدم جوزيبي كيني، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرا، وإيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق للنادي مدة 20 شهرا.

Juventus have been deducted 15 points by an Italian court investigating their transfer dealings, it was said on Friday.

As it stands, Juventus will drop from 3rd to 11th in Serie A, level with Bologna and Empoli 😮 pic.twitter.com/2mIwoiUkbA

— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2023