شاهد- الأفضل بكأس الخليج العربي.. استقبال الأبطال لإبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عُمان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كالنار في الهشيم لاستقبال الأبطال نظمته عائلة إبراهيم المخيني حارس منتخب عمان والفائز بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي انتهت الخميس الماضي في مدينة البصرة العراقية.

وبعد مباراة ماراثونية شهدت كثيرا من المتعة والإثارة الكروية، خسر منتخب عمان المباراة النهائية 3-2 أمام منتخب العراق صاحب الأرض والجمهور.

ولدى عودة المخيني إلى منزله كانت في استقباله والدته التي نثرت الورد عليه احتفاء بالجائزة التي فاز بها، وقُدّمت له باقات من الزهور، كما قبّل إبراهيم يدي والده ووالدته ورأسيهما، وكانت قوالب الحلوى وعليها صوره جاهزة للاحتفال به مع بقية أفراد عائلته.

يذكر أن حارس مرمى فريق النصر العماني البالغ من العمر 25 عاما تلقى مرماه 7 أهداف في البطولة، وكان أحد العناصر الحاسمة التي أوصلت المنتخب العماني إلى النهائي.