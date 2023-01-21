تشافي يريده بديلا لديباي.. صفقة تبادلية تقرب المغربي زياش من برشلونة

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع تشلسي الإنجليزي تشمل النجم المغربي حكيم زياش، المرشح للرحيل عن "البلوز" في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة وضعت اسم حكيم زياش كبديل محتمل للهولندي ممفيس ديباي، الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن وصوله قد يتم بموجب صفقة تبادلية مع تشلسي.

#FCB 🔵🔴 💥 Gullit: "Me encantaría ver a Ziyech en el Barça, encajaría a la perfección" 🗣️ El exjugador neerlandés cree que el extremo marroquí "solo necesita jugar en banda derecha para recuperar su mejor nivel"https://t.co/BxEZIvR2KG — Diario SPORT (@sport) January 21, 2023

وأضافت أن الصفقة التبادلية المقترحة تتضمن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، الذي يطلبه تشلسي، والذي لا يشارك بصفة أساسية مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مصمم على التعاقد مع بديل لديباي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولا يمانع وصول حكيم زياش، في ظل ورود تقارير إيجابية عن اللاعب المغربي.

وأضافت الصحيفة أن زياش كان مرشحا للانتقال إلى برشلونة في فترات سابقة، لكن النادي فضل حينها التعاقد مع فيران توريس من أرسنال، ومن ثم أداما تراوري من وولفرهامبتون، علما أن كليهما لم يثبت نفسه مع الفريق، وعاد الثاني لناديه بعد انتهاء فترة إعارته.

ويدعم المدير الرياضي لبرشلونة، الهولندي جوردي كرويف، التعاقد مع زياش بحكم معرفته السابقة به خلال فترة لعبه مع أياكس أمستردام.

وتقول الصحيفة إن تألق زياش خلال كأس العالم الأخيرة "قطر 2022" مع منتخب المغرب يزيد من احتمالات التعاقد مع اللاعب، الذي وصل برفقة "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي.

وأضافت أن برشلونة حاول عام 2020 التعاقد مع زياش، قبل أن ينجح تشلسي في الفوز بخدمات اللاعب المغربي من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو.

وفي سوق الانتقالات الشتوية 2021، كان زياش على أبواب برشلونة على سبيل الإعارة، لكن الإدارة الرياضية فضّلت حينها التعاقد مع أداما تراوري، الذي وصل إلى "كامب نو" مُعارا من وولفرهامبتون، بالإضافة إلى التوقيع مع فيران توريس من مانشستر سيتي.

ومنذ وصوله إلى تشلسي في الأول من يوليو/تموز 2020، لعب زياش مع تشلسي 94 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 14 هدفا، وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي، ظهر زياش في 15 مباراة فقط، 10 منها في الدوري الإنجليزي، ولم يسجل أي هدف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.